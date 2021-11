Sentencian a Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’, a 3 años de cárcel

Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue sentenciada a 36 meses de prisión.

Ante la corte del Distrito de Columbia, en la ciudad de Washington, la exreina de belleza pidió perdón al juez Rudolph Contreras y dijo que no quería que sus hijas crecieran sin ninguno de sus padres, según informó Telemundo.

“El gobierno determinó que ella merecía la reducción de sentencia, yo no pedí una cifra específica, fue sentenciada a discreción de la corte. Cuando todo esto pase, volverá con sus hijos”, comentó Jeffrey Lichtman, abogado de Emma Coronel, frente a los medios de comunicación a su salida de la Corte.

Esto debido a que el pasado 18 de noviembre, fiscales de Estados Unidos habían pedido al juez imponer una sentencia de cuatro años de cárcel.

En junio de este año, Coronel Aispuro se declaró culpable de tres delitos: asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana; lavado de dinero, y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante.

El pasado 18 de noviembre, la fiscalía estadounidense explicó en las 15 páginas de su declaración, antes de la sentencia, que Coronel se benefició económicamente de las actividades delictivas de su marido.

En los documentos también se precisa que en julio de 2015 la esposa de “El Chapo” ayudó a Guzmán a escapar de la prisión del Altiplano, en el Estado de México. El mexicano lo hizo a través de un túnel subterráneo.

Minutos antes de la sentencia de este martes, José Luis González, abogado de Guzmán Loera en México, refirió que la exreina de belleza sería incapaz de traicionar a su esposo.

“Es una mujer sencilla, ella se desarrolla en pueblos de Culiacán (...) no tiene lamborghinis, no tiene jets particulares. Emma sería incapaz de traicionar a su esposo. Emma no puede dar informaciones porque no tiene información fidedigna. En ningún momento ha participado hasta la fecha”, comentó Luis Gonzáles en entrevista con Univisión.