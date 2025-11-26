‘Parecen tortugas’: Usuarios de la Línea 3, 8 y B del Metro de CDMX reportan retrasos de 15 minutos

Usuarios del metro enfrentaron las complicaciones en el servicio de la Línea 3, 4, 8, 12 y B este miércoles. (@HctorGa51845647/X)

Una nueva travesía para moverse por la Ciudad de México. La mañana de miércoles 26 de noviembre, cientos de usuarios de la Línea B se vieron afectados por la revisión de un tren.

Aproximadamente a las 6:00 horas, comenzaron los reportes sobre los retrasos y la falta de trenes para ofrecer un servicio eficiente ante la cantidad de personas que llegaban para dirigirse a la capital del país.

También se quejaron por las constantes pausas que realizaban los trenes en el trayecto, esto provocó que las personas viajarán dos estaciones en al menos quince minutos, según los comentarios de los usuarios inconformes.

“¡¡¡La Línea B Lentísima!!! Más de 15 minutos para dos estaciones y contando”; “La Línea B está horrible. Los trenes parecen tortugas. Van muy despacio”; “Línea B viene hacienda base casi, casi en cada estación y eso que no es hora pico”, alegaron algunos usuarios.

Al respecto, el Metro justificó el lento avance por haber retirado un tren para revisión, aunque no dieron mayores detalles sobre la avería que puedo presentar.

“Se retira un tren para revisión en la Línea B, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes”, respondió a la mayoría de personas que se quejaban.

Algunos usuarios hicieron un llamado al Metro para que informara de forma oportuna para que los usuarios pudieran tomar una ruta alterna sin recurrir a la Línea B que ya presentaba interrupciones.

¿Qué pasa en las Líneas 3, 4, 8 y 12 del Metro de CDMX?

Otras de las Líneas que presentaron complicaciones fueron la 3 que corre de Indios Verdes a Universidad; 4 que va de Santa Anita - Martín Carrera; 8 (Garibaldi - Constitución de 1917) y 12.

En todos los casos acusaron que los trenes se quedaban parados luego de iniciar su marcha, lo que retrasaba la llegada a la próxima estación en al menos cinco minutos.

El Metro respondió a los usuarios que los retrasos y el lento avance estaba relacionado con la alta afluencia en las Líneas.

“Buen día ¿Sucede algo en la Línea 3 dirección Universidad? El Metro se queda parado por más de cinco minutos en cada estación a la que llega”; “¡Agilicen la Línea 8 o avisen qué pasa! Ni un solo aviso de alguien se aventó, tren a revisión o alguna de sus cosas para saber y Constitución al full”, fueron algunos de los comentarios.

El Metro informó que a las 7:00 horas se reportó una afluencia alta en la mayoría de las estaciones y los tiempos de espera era de al menos 6 minutos en promedio.