Línea 2 cierra estación Zócalo: ¿Cómo avanzan HOY otros tramos del Metro de CDMX?

Usuarios de la Línea 3 del Metro CDMX expresan su molestia ante los retrasos. (@MarioMR17012204)

¡Toma precauciones! La estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX está cerrada este martes 25 de noviembre hasta nuevo aviso.

Para dirigirte a la zona Centro de la Ciudad de México, las alternativas son:

Pino Suárez y Allende , de la Línea 2

, de la Línea 2 San Juan de Letrán, de la Línea 8

Bellas Artes, de la Línea 2 y Línea 8

El Metro CDMX no dio a conocer el motivo del cierre de dicha estación, pero coincide con las manifestaciones que se realizarán este martes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

‘Siempre ineficiente la Línea 3 del Metro CDMX’

En tanto, hay Líneas del Metro que inician con retrasos este martes, entre ellas la Línea 3 donde los trenes “tardan demasiado”.

“Siempre ineficiente La raza Línea 3 ya está a tope el andén y están tardando demasiado, pongan a cargo a alguien que sepa organizar la salida de los trenes, la ineficiencia de quien los manda afecta toda la línea”, se quejó un usuario.

Dichas afectaciones son, principalmente, en los trenes que van con dirección hacia Universidad debido a que tardan de 10 a 12 minutos detenidos en cada estación.

También desde la estación terminal Indios Verdes, debido a que los vagones tardan en salir.

“Se presenta alta afluencia en la Línea 3, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales”, fue la explicación que dio el Sistema de Transporte Colectivo.

¿Qué pasa en la Línea 12 del Metro CDMX?

Una situación similar ocurre en la Línea 12 del Metro CDMX, donde los trenes tardan demasiado y ya hay andenes llenos.

“Línea 12 estación Tezonco dirección Mixcoac, como siempre contamos con la seguridad de un servicio ineficiente, y si, sabemos la respuesta: “alta afluencia de usuarios, permita cierre de puertas”, ¿cuándo les entrará en la cabeza que ustedes son los que provocan la afluencia?“, dijo una persona.

Los pasajeros también compartieron en redes sociales fotos y videos de los andenes completamente llenos para expresar su molestia ante los retrasos.

Algunas de las estaciones más llenas son Tezonco y Nopalera, según las quejas de los usuarios.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, la Línea 3 del Metro CDMX es la que tiene afluencia máxima, con tiempos de espera de hasta 7 minutos; sin embargo, los usuarios aseguran que en realidad es del triple.

Las Líneas con alta afluencia son la 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, A y B, donde los tiempos de espera son de 6 minutos.