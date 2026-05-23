‘Finde’ al 2X1 en la FGR: ¿Por qué citaron a Rubén Rocha y Maru Campos a declarar?

Este fin de semana se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) mandó citatorios al gobernador con licencia, Rubén Rocha y a su homóloga en Chihuahua, Maru Campos.

Campos recibió a los agentes de la FGR y le entregaron el citatorio. “Está dirigido a una servidora, aquí estoy dando la cara, recibiéndolo, una feliz casualidad”, indicó al personal de la FGR que le entregó el documento", respondió la gobernadora.

En tanto, Rocha Moya respondió en la red social X. Confirmó que esta mañana recibió un citatorio de la FGR para comparecer y agregó que es un hombre íntegro, que no tiene nada que temer.

“Atenderé el requerimiento que se me ha hecho. Con la cabeza bien alta y con la certeza de que la verdad prevalecerá”, agregó Rocha Moya, que pasó la batuta como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla.

¿Por qué la FGR envió citatorios a Maru Campos y Rubén Rocha?

Los motivos por los que la FGR cita a los funcionarios están relacionados con hechos registrados en las últimas semanas:

Rubén Rocha fue señalado por el gobierno de Estados Unidos por ser colaborador del Cártel de Sinaloa, junto con otras nueve personas.

En un mensaje en la red social X, la FGR informó que las 10 personas señaladas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad en la investigación por los señalamientos.

Maru Campus deberá presentarse a declarar porque durante un operativo para desarticular un narcolaboratorio en Chihuahua, dos agentes de la CIA participaron, pero no se notificó a las autoridades correspondientes.

El vocero de la FGR, Ulises Lara, explicó en un mensaje a medios que, además de las indagatorias por la operación del laboratorio, también se investigan posibles delitos relacionados con “ejercicio ilícito de atribuciones” y “seguridad nacional”.

¿Cuándo declararán Rubén Rocha y Maru Campos?

La gobernadora fue notificada sobre el citatorio en el que indica que deberá presentarse ante la FGR el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 de la mañana.

“Lamento que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses”, indicó Campos cuando recibió el citatorio.

En tanto, no se dio a conocer la fecha en que Rubén Rocha deberá presentarse a cumplir con el citatorio que le entregó la FGR.