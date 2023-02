Diego Cocca: De reemplazar a ‘Rafa’ Márquez en Atlas, a romper ‘maldiciones’ en el futbol como DT

A lo largo de su carrera como entrenador, Diego Cocca ha construido una reputación como experto en romper maldiciones. Tendrá una nueva oportunidad de hacerlo ahora al frente de la Selección Mexicana.

Cocca fue presentado como nuevo entrenador del Tricolor de cara a la Copa Mundial de 2026. Procurará guiar al representativo mexicano a la ronda de cuartos de final, que se le ha negado desde 1986.

“Para mí no es cualquier cosa, no solo por ser el seleccionador sino por serlo de este país que me ha dado muchísimo. Vine como jugador hace más de 20 años y luego me recibió como técnico “, dijo Cocca. “Para mí y mi forma de pensar el poder ayudar desde este lugar a México para hacer crecer a su selección es un privilegio y una oportunidad que no podía dejar pasar”.

Así fueron los inicios de Diego Cocca en el futbol mexicano

Como jugador, Diego Cocca pasó por Atlas, Veracruz y Querétaro de la liga local y como entrenador estuvo al frente de Santos, Tijuana, Atlas y un fugaz paso con Tigres, su último club donde apenas dirigió cinco partidos.

Atlas fichó a Cocca en verano de 1999 para suplir la baja en la defensa central de nada menos que Rafael Márquez, que acababa de ser fichado por el Mónaco de la liga francesa.

Los rojinegros habían sido subcampeones el torneo anterior, con una de sus mejores generaciones de jugadores -como Miguel Zepeda, Daniel Osornio, Pável Pardo, Erubey Cabuto y Márquez-, tras perder en penales la final contra Toluca.

Cocca disputó 83 partidos con Atlas (entre liga y Copa Libertadores) y no pudo hacer campeones a los rojinegros como jugador, pero sí como entrenador dos décadas después.

Equipos de Diego Cocca en México como jugador:

Atlas (1999-2002)

Tiburones Rojos de Veracruz (2003-2004)

Gallos Blancos de Querétaro (2005)

Cocca rompió ‘maldiciones’ en Argentina y México

Diego Cocca comenzó su trayectoria como entrenador en 2009. Ascendió a Defensa y Justicia a la máxima categoría del futbol argentino por primera vez en su historia en el 2013 y un año más tarde, ya con Racing de Avellaneda, acabó con una sequía de campeonatos de 13 años.

Cocca comenzó a ganarse el respeto como un experto en romper maleficios y regresó a México para dirigir al Atlas -después de haber dirigido a Santos Laguna y Xolos de Tijuana- con la complicada misión de conseguir un título que se había negado desde 1941.

El entrenador argentino tuvo éxito en su misión y en el Apertura 2021, 70 años después de su último campeonato, los Zorros volvieron a levantar una copa y no sería la única. Seis meses después se convirtieron en bicampeones, apenas el tercer equipo en México en refrendar su corona en torneos cortos.

Equipos de Diego Cocca en México como entrenador:

Tigres (2023)

Atlas (2020-2022)

Xolos de Tijuana (2018)

Aunque en su bicampeonato con Atlas la base de jugadores referentes eran foráneos, Cocca le dio oportunidad a varios jóvenes que se consolidaron bajo su mando como Edgar Zaldívar, Ozziel Herrera y Christopher Trejo.

“Creo mucho en el futbolista mexicano y en su talento, pero el talento no es suficiente, hay que darle un montón de herramientas para que explote y mi objetivo es ese, quiero hacerlo explotar”, mencionó Cocca en su presentación con el Tricolor. “Quiero un equipo ganador y que enfrente lo que le toque, ¿hasta dónde? No hay techo”.

Cocca tiene a favor características que se consideraban necesarias para dirigir a la Selección Mexicana luego del fracaso con Gerardo ‘Tata’ Martino: Que conozca el medio local y la idiosincrasia de los jugadores mexicanos, que haya ganado algo y que sepa trabajar con jóvenes.

A diferencia de sus predecesores, Cocca tiene a favor que México no disputará partidos de eliminatoria porque tiene un puesto seguro en el Mundial del 2026 que organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Los próximos encuentros de México son a finales de marzo ante Bermuda y Jamaica, por la Liga de Naciones de la CONCACAF.