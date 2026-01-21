(VIDEO) Así ‘agarró’ la alerta sísmica en Colima a ‘góber’ Indira Vizcaíno: ¿Por qué hubo simulacro HOY?

Colima llevó a cabo un simulacro de sismo, pero sin activar la alerta en los celulares.

La alerta sísmica que sonó hoy en Colima ‘agarró’ a la gobernadora Indira Vizcaíno en una reunión de trabajo, esto como parte del Macrosimulacro Estatal organizado por Protección Civil.

La alarma sonó solo en sistemas de radiodifusión, a diferencia de la alerta sísmica activada en celulares por el sismo de magnitud 6.5 del 2 de enero y el de magnitud 5.3 del 16 de enero pasado.

“Siempre hay que cumplir con estos procesos, no solo de simulacros, sino de saber qué hacer en caso de una emergencia. Protección Civil somos todos”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

La alerta sísmica sonó en las estaciones de radio de Xplosión 91.3 FM; La Mejor 92.5 FM; La Bestia Grupera 90.5 FM, y Radio Turquesa 92.5 FM.

“Si hubiera algún disparo de alerta fuera de la ciudad de Colima, deberá ser considerado como una alerta de sismo real y actuar en consecuencia”, publicó Protección Civil antes del ejercicio.

¿Por qué Colima hizo un simulacro de sismo HOY 21 de enero?

Indira Vizcaíno destacó que este miércoles se conmemora el aniversario de un temblor de gran magnitud que afectó Colima. Fue en 2003 cuando un sismo de magnitud 7.6 ocurrió frente a las costas del estado.

El epicentro del temblor se ubicó frente a Tecomán y se sintió con mayor intensidad en Colima, Michoacán y Jalisco donde agrietó y derrumbó viviendas, escuelas, iglesias y edificios públicos. Oficialmente, 21 personas murieron a consecuencia del sismo.

“El sismo se originó en la zona de subducción frente a las costas de Colima, en donde convergen las placas de Rivera, Cocos y de Norteamérica“, explicó el entonces Gobierno de Vicente Fox en un reporte especial.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención y Desastre, la zona del sismo de magnitud 7.6 de 2003 ha sido escenario de otros movimientos fuertes:

Un terremoto de magnitud 8.2 el 3 de junio de 1932 .

. Un sismo de magnitud 8 el 9 de octubre de 1995.

“El evento de 1932 está catalogado como el más grande del siglo pasado y causó daños graves principalmente en Jalisco”, añadió el reporte.