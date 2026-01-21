¡Agarra el bolillo! ¿En qué estado sonará la alerta sísmica HOY 21 de enero?

El Servicio Sismológico Nacional ya registró un temblor de magnitud de 6.5 en los primeros días de enero de 2026.

¡Nada más no la vayan a activar en CDMX, eh! El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que realizará un simulacro de sismo este miércoles 21 de enero.

Pero antes de que empieces a estresarte, aclaramos que el simulacro se realizará en Colima. De acuerdo con SASMEX, la alerta sísmica no sonará en celulares y solo se reproducirá en radios.

El simulacro de sismo en Colima iniciará a las 12:00 horas de este miércoles, por lo que SASMEX llamó a la población a guardar la calma.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGRIPC) de la CDMX aclaró que el ejercicio en Colima “no implica la activación de la alerta en otras entidades de la República Mexicana ni a través de los dispositivos celulares”.

La dependencia pidió a los chilangos permanecer atentos a la información sismológica que se difunda a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

México arrancó ‘movidito’ 2026 con un par de sismos con epicentro alrededor de San Marcos, Guerrero: Uno de magnitud 6.5, que provocó la muerte de 2 personas, y otro de 5.3 grados durante la madrugada del 16 de enero.

¿Qué sismos ocurrieron HOY 21 de enero en México?

No lo sentiste, pero hubo uno con epicentro al suroeste de Huetámo, Michoacán, de magnitud 4.8, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El temblor, que ocurrió a las 10:02 horas, no ameritó la activación de la alerta sísmica “porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos”, explicó SASMEX.

Alrededor de las 4 de la madrugada, el SSN detectó otro sismo de magnitud 4.3 con epicentro ubicado a 18 kilómetros al sureste de Salina Cruz, en Oaxaca.

Más temprano, entre las 1:00 y 3:00 horas, el Servicio reportó dos temblores con epicentro en Chiapas: Un sismo de magnitud 4.1 al oeste de Frontera Comalapa y otro de magnitud 4.1 al suroeste de Ciudad Hidalgo.