¿Adiós el agua contaminada en CDMX? Estas son las quejas de vecinos y las respuestas de autoridades

Los reportes del agua contaminada o con olor a combustible en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, parecen haber encontrado una explicación.

La mañana de este miércoles el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, dio a conocer que se identificó y cerró el pozo en la alcaldía Álvaro Obregón, el cual originaba el problema.

Sin embargo, los habitantes de la demarcación preparan nuevos bloqueos para este miércoles en las avenidas Insurgentes Sur y Avenida Xola, colonia Del Valle Norte.

En entrevista con Azucena Uresti uno de los habitantes aseguró que las autoridades capitalinas deben admitir que el agua está contaminada.

Amenazan con más bloqueos por agua contaminada

Lo anterior significa un riesgo para la salud de los vecinos en la Benito Juárez. “No podemos creer los vecinos que con todas las herramientas disponibles (…) no puedan decir exactamente que tiene el agua. En las primeras instancias decían que no era peligroso, cómo pueden saber que no es peligroso (…) si están diciendo que no saben qué es”, agregó.

No solo es el olor y el color del agua que en algunas zonas es turbia con color ámbar o café, sino que también ha causado afectaciones en la salud.

Los habitantes acusan que tienen lesiones en la piel, irritación en los ojos y vías nasales, por el uso y contacto con esta agua contaminada.

Además, por el olor a combustible e insecticida, los vecinos cuestionan si es seguro mantenerlas en las tuberías o podría causar explosiones como ocurre con la acumulación de gas.

De ahí viene la duda y urgencia de saber si esta agua causará más problemas a la salud o cuáles son las alternativas.

Las colonias afectadas son Nochebuena, Del Valle centro, Del Valle norte y Nápoles, aunque también se han recibido reportes de áreas afectadas en la alcaldía Álvaro Obregón.

¿Qué dijo Martí Batres sobre el agua contaminada?

A través de sus redes sociales, el mandatario capitalino detalló que el pozo de agua en Álvaro Obregón abastecía solo a la Benito Juárez.

El Gobierno de la CDMX informó que estos trabajos de revisión continuarán y se darán a conocer los hallazgos.

El pozo de agua del Jardín Alfonso XIII fue detectado y asegurado por autoridades de la Ciudad de México, Guardia Nacional y Petróleos Mexicanos la noche del martes.

Sin embargo, días antes, Batres descartó que esta agua estuviera contaminada o fuera un riesgo para la población.

Los análisis realizados por el Gobierno de la CDMX mostraron que la parte contaminada en el agua pertenece a la familia de los aceites y los lubricantes, por lo que se descartó la presencia de gasolina, aunque no se había detectado el origen.