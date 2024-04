Vecinos de la Benito Juárez amenazan con realizar más bloqueos por agua contaminada: ‘Esto no va a parar’

¡Sal con tiempo hacia tu destino! Los habitantes de la alcaldía Benito Juárez alistan nuevos bloqueos para hoy miércoles 10 de abril en calles de la Ciudad de México, debido a las constantes quejas por el suministro de agua contaminada o con un fuerte olor a gasolina.

Las calles afectadas serán avenida Insurgentes Sur y Av. Xola, colonia Del Valle Norte, en la alcaldía Benito Juárez; así lo dio a conocer la vecina Alicia Campos en entrevista con Azucena Uresti.

“Minimizaron el problema, dijeron que era histeria colectiva, negaron el asunto totalmente, y ahora a raíz de la presión que estamos ejerciendo los vecinos no les queda otra más que admitir lo que es innegable: el agua está contaminada”, dijo Alicia Campos, vecina de la Benito Juárez, en entrevista con Azucena Uresti.

Estas protestas las realizan los vecinos de la alcaldía Benito Juárez para exigir una respuesta por parte de las autoridades, ya que el suministro de agua contaminada pone en riesgo la salud de los capitalinos.

“Esto no va a parar, aprovecho tu espacio para decirles a los vecinos y a la ciudadanía que tomen sus precauciones porque vamos a volver a parar al mismo lugar”, advirtió la vecina de la alcaldía Benito Juárez.

“No podemos creer los vecinos que con todas las herramientas disponibles (…) no puedan decir exactamente que tiene el agua. En las primeras instancias decían que no era peligroso, cómo pueden saber que no es peligroso (…) si están diciendo que no saben qué es”, agregó.

Incluso también se ha detectado agua contaminada en un pozo de la alcaldía Álvaro Obregón, lo que significaría más zonas de la CDMX afectadas.

“Ahora hay un nuevo pozo contaminado en la alcaldía Álvaro Obregón (…), probablemente están aduciendo que de ahí viene la contaminación”, declaró Alicia Campos.

Agua contaminada afecta la salud de vecinos

Desafortunadamente el suministro de agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez ya ha causado afectaciones de salud, debido a que algunos habitantes de dicha demarcación denuncian la aparición de lesiones en la piel, irritación de ojos y de vías nasales. Por lo que exigen realizarse las pruebas necesarias para saber si el agua que llega a sus casas es segura para el uso doméstico.

“Las ronchas ya están apareciendo, la verdad es que es un tema muy complicado para todos porque aunque no utilices el agua (…) emite olores”, indicó la vecina Alicia Campos.

Los vecinos afectados también señalan que han inspeccionado la limpieza de sus tinacos y cisternas, esto para deslindar responsabilidades acerca del suministro de agua contaminada.

Hasta el momento son varias las colonias de la alcaldía Benito Juárez que reportan el suministro de agua contaminada, tales como:

Colonia Nochebuena.

Colonia Del Valle Centro.

Colonia Del Valle Norte.

Colonia Nápoles.

“Ya vamos a la tercer semana, no puedo creer que no tengan ahorita un resultado definitivo de qué compuesto tiene el agua”, finalizó la vecina.