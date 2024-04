Xóchitl presentará propuestas sobre equidad de género en CDMX: ¿Cuáles son sus actividades?

Con miras al segundo debate presidencial, la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez Ruíz, ha pedido al Instituto Nacional Electoral (INE) ‘piso parejo’ en la contienda electoral, pues asegura que las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador inciden en la preferencia de los ciudadanos.

El lunes, en un diálogo con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, la candidata presidencial de ‘Fuerza y Corazón por México se quejó del ‘desastroso’ primer debate presidencial y expuso cómo sería su formato ideal.

“A mí me encantaría que hubiera un formato en los debates donde nos dieran chance de presentar propuestas. No nos dieron ni chance de presentarnos, entraron a preguntas concretas y cuando yo trataba de hacer una propuesta, el moderador me decía, conteste la pregunta”, expresó.

El martes, en la Ciudad de México, Gálvez Ruíz tuvo una reunión de tres horas con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde abordó varios temas, entre ellos, solicitó al órgano una campaña de difusión en la que se explique que los programas sociales no pertenecen a ningún partido político.

“Que se deje claro que es un delito electoral hacer uso de los programas sociales’', dijo la candidata, a lo que las autoridades electorales respondieron que ya tenía prevista esta campaña, la cual inicia el 14 de abril.

Xóchitl Gálvez aún tiene mucho trabajo por hacer con la ciudadanía, pues, luego del primer mes de campañas, Claudia Sheinbaum encabeza la Encuesta de El Financiero con una ventaja de 17 puntos en las preferencias de los votantes sobre Xóchitl Gálvez.

La candidata presidencial del frente opositor cuenta con una intención de voto del 34 por ciento, frente al 51 por ciento de la intención de voto con la que cuenta la candidata de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué hará Xóchitl Gálvez este miércoles 10 de abril?

Para este miércoles, la candidata presidencial del frente opositor asistirá al foro Expansión Mujeres Summit, donde se realiza un intercambio de información e ideas sobre temas relevantes de equidad de género, desarrollo e inclusión.

La cita es a las 17:00 horas, en el Hotel Saint Regis, ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma 439, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.