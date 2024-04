Crisis México-Ecuador: Sheinbaum, Gálvez o Máynez tendrán que arreglar la relación, dice exembajador

La crisis entre México y Ecuador trascenderá el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese escenario, Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Máynez o Xóchitl Gálvez tendrán que buscar un punto de acuerdo para reestablecer la relación diplomática, aseguró el exembajador de Quito en nuestro país, Ernesto Campos.

En entrevista con El Financiero, el exdiplomático consideró que la postura de México y del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, es un exceso y señaló que la crisis entre México y Ecuador nació por las polémicas declaraciones del López Obrador en las que sugirió que el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio había influido en las intenciones de voto a favor de Noboa.

“Es una crisis innecesaria, ha habido un exceso en ambos casos. Las presiones del presidente López Obrador al decir que hubo alguna conspiración en el asesinato del excandidato Fernando Villavicencio propiciaron un ambiente mucho más cargado que ya estaba mal”, indicó.

Agregó que el gobierno de Daniel Noboa y la violación al estado de Derecho han sido duramente criticados a nivel internacional, luego de que envió a un grupo de policías de Ecuador a la Embajada de México en Quito para ingresar al recinto y capturar al exvicepresidente Jorge Glas, con el propósito de defender la soberanía nacional y evitar la intervención extranjera en los asuntos internos de su país.

“La ofensa a México es muy grave. No veo un clima propicio para que se reanuden las relaciones bilaterales, hay mucho enojo en ambos lados; sin embargo, los nuevos gobiernos tendrán la posibilidad de mantener un acuerdo práctico que permita que se restablezcan relaciones consulares en ambos países. Hay una serie de vínculos entre México y Ecuador que debemos de tratar de preservar”, sostuvo.

Ecuador enfrenta consecuencias más significativas por ‘asalto’ a la Embajada de México

Fernanda Cardosa, Doctorante en Estudios Internacionales de Paz, Conflicto y Desarrollo por la Universidad Jaume I en Castelló de Plana, España, señala que el ‘asalto’ a la Embajada de México en Ecuador, ocurrida la noche del viernes 5 de abril, no es defendible, pese a las declaraciones de López Obrador en su conferencia mañanera.

“Es cierto que la escalada y tensión diplomática también es responsabilidad de México, con estos dimes y diretes en las mañaneras del presidente que de alguna manera no apoyaron a que la relación fuera un tanto más cordial. Hay posturas muy a favor, no tanto del presidente, sino de México como Estado. También hay posturas que apuntan a que si Andrés Manuel López Obrador hubiera moderado su discurso, probablemente este tipo de situaciones se pudieron haber evitado; no obstante, la reacción de Ecuador no es plausible”, apuntó.

Explicó que las consecuencias para Ecuador son significativas tras su decisión de allanar la embajada en pleno ‘impasse’ diplomático.

“México ya presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por el allanamiento de la Embajada; no obstante, las aspiraciones de Ecuador de ingresar a la Alianza del Pacifico, así como mantener relaciones bilaterales con países de América Latina se verán afectadas. Ya tenemos ahorita la postura de Mercosur, la de Nicaragua, Venezuela, incluso Argentina. Se esperan más posturas de otros actores del sistema internacional”, destacó.

Cardoso coincidió con el exembajador al señalar que, en caso de que se quieran retomar las relaciones entre México y Ecuador, la próxima administración tendrá la obligación de generar un ambiente de mayor cordialidad en comparación con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

“Veo difícil que Ecuador y México entablen acuerdos en los próximos días. No creo que haya una postura diplomática sino mucho más legal. Esto obviamente fracturará un poco la relación, si no a largo plazo, probablemente a mediano plazo. La próxima presidenta o presidente tienen la obligación de generar un ambiente de mayor cordialidad y pericia diplomática que el que hubo en este sexenio”, concluyó.