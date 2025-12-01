Los mexicanos apuestan por Miami para proteger su patrimonio

Los condominios modernos en la ciudad de Miami tienen una valorización promedio del 6 por ciento anual, y la reducción de tasas hipotecarias han reactivado las adquisiciones en ese mercado. [Fotografía. Cuartoscuro]

Miami se consolidadó como uno de los destinos predilectos para los inversionistas mexicanos que buscan diversificar y proteger su patrimonio frente a la incertidumbre.

Con un mercado inmobiliario en constante crecimiento, la ciudad ofrece atractivas oportunidades de valorización, estabilidad jurídica y conectividad directa. Sin embargo, antes de adquirir una propiedad, es fundamental analizar ciertos aspectos clave para garantizar una inversión exitosa.

Miami es un imán para inversionistas, incluidos los mexicanos, que ocupan la cuarta o quinta posición entre los principales compradores extranjeros, según Miami Realtors y el Miami Report Q3 2025.

Los condominios modernos en la ciudad tienen una valorización promedio del 6 por ciento anual, y la reducción de tasas hipotecarias —que han bajado del 7 al 6.25 por ciento, con previsiones de caer al 5.75 por ciento antes de fin de año— han reactivado las adquisiciones en ese mercado.

“Los inversionistas mexicanos encuentran en Miami un mercado transparente, rentable y estable, con beneficios como la ausencia de impuestos estatales y la proximidad geográfica con México”, destacó Gustavo Gálvez, CEO de PFS Realty Group.

La llegada de Amazon y JP Morgan, junto con eventos internacionales como la Cumbre del G20 y la Copa Mundial de la FIFA 2026, refuerzan su atractivo.

Sin embargo, para maximizar los beneficios, es crucial contar con asesoría profesional, analizar los costos reales y elegir cuidadosamente la ubicación y el tipo de propiedad.

Miami con facilidad en requisitos legales y estatus migratorio

Una de las ventajas de adquirir una propiedad en Miami es que no se necesita un estatus migratorio específico ni visa para realizar la compra.

“Cualquier persona puede adquirir un inmueble en EU, incluso sin residir en el país. La compra de una propiedad, sin embargo, no otorga beneficios migratorios automáticos, salvo en casos de inversiones mayores bajo programas como la visa EB-5, que exige un mínimo de 800 mil dólares en un proyecto que genere empleo”, informó Peggy Olin, CEO de OneWorld Properties.

Este aspecto hace que Miami sea accesible para compradores internacionales, pero también subraya la importancia de contar con asesoría.

Compradores

¿Cuáles son los costos adicionales en la compra de inmuebles en Miami?

Más allá del precio de compra, los inversionistas deben considerar costos adicionales como impuestos, seguros y cuotas de mantenimiento. De acuerdo con Peggy Olin, los gastos de cierre representan entre el 2 y 5 por ciento del valor de la propiedad, mientras que el impuesto a la propiedad en Florida oscila entre el 1.5 y el 2 por ciento anual del valor tasado.

En el caso de condominios, las cuotas de mantenimiento, que cubren servicios como seguridad y áreas comunes, van de entre 1.00 y 2.50 dólares por pie cuadrado al mes. Con lo que en total, los costos de mantenimiento representan entre el 2 y el 4 por ciento del valor del inmueble cada año, explicó Olin.

Zonas tradicionales como Brickell, Downtown y Miami Beach siguen siendo las favoritas de los mexicanos por su prestigio y alta demanda. Sin embargo, áreas emergentes como Wynwood, Edgewater y North Bay Village están captando cada vez más la atención de compradores por su potencial de revalorización.

“En Shoma Group hemos identificado a North Bay Village como una de las zonas más prometedoras para compradores internacionales. Proyectos como Shoma Bay, que incluye residencias con amenidades tipo resort y el primer supermercado Publix de la isla, están transformando esta área en un punto clave para la inversión”, explicó Masoud Shojaee, CEO de Shoma Group.

Opciones de financiamiento para extranjeros

Una de las preguntas más frecuentes para los inversionistas mexicanos es si pueden financiar la compra desde su país. La respuesta es sí. Según Shojaee, existen productos financieros diseñados específicamente para inversionistas extranjeros, permitiendo obtener financiamiento de hasta el 60 por ciento del valor.

Además, es posible estructurar la compra a través de sociedades (LLCs), lo que otorga mayor flexibilidad fiscal y operativa. Estas herramientas hacen que el mercado inmobiliario de Miami sea aún más accesible para compradores internacionales que buscan diversificar.

Invertir en Miami no solo garantiza una alta valorización del inmueble, sino que también ofrece seguridad ante la volatilidad económica y fiscal en México. Según el Miami Report™ Q3 2025, el sur de Florida recibe un promedio de mil 350 nuevos residentes al día, lo que incrementa la demanda de vivienda y asegura rendimientos sostenidos en el mercado.

“Miami es un puerto seguro donde los inversionistas pueden proteger su patrimonio mientras acceden a oportunidades únicas de crecimiento y valorización”, señaló Gálvez. Los expertos recomiendan apostar por desarrollos en preconstrucción, como el proyecto Viceroy Residences Brickell, que ofrece unidades desde 600 mil dólares con financiamiento de hasta el 70 por ciento.