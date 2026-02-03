Baja California abre camino a nueva ruta aérea Tijuana-Vancouver al concretar alianzas en la FITUR

MEXICALI. - Durante la participación de Baja California en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid, España, se realizaron gestiones que buscan fortalecer la economía de la entidad, como la nueva ruta aérea Tijuana-Vancouver próxima a iniciar, informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda al encabezar su Conferencia Mañanera.

A partir de dichas gestiones se consumó la firma de una carta de intención con la aerolínea WestJet, con lo que se proyecta contar con al menos una frecuencia de viajes semanal previo a la siguiente temporada invernal.

“Baja California fue invitado especial al FITUR porque fuimos sede de dos de los eventos turísticos más importantes del mundo, como el Tianguis Turístico Binacional y la Serie del Caribe en 2025. Nuestras playas y valles son ya un lugar especial para quienes desean disfrutar de buenos momentos y buenos recuerdos”, dijo la mandataria.

Asimismo refirió sobre los avances del acuerdo entre las aerolíneas Viva e Iberia, que permitirá adquirir vuelos desde Tijuana o Mexicali con destino final en Madrid, contando con escala en Ciudad de México o Monterrey, esto mediante una sola compra y tarifa integrada, y la ventaja de que el equipaje arriba de manera directa.

Señaló que, durante la FITUR, la entidad además fue reconocida en materia de turismo social por la implementación del programa “Corazones Viajeros”, que ha permitido a más de 17 mil personas viajar gratuitamente dentro del estado, con una inversión de 15 millones de pesos, reflejando una política pública de inclusión social.

El secretario de Turismo en Baja California, Miguel Ángel Badiola Montaño, destacó la integración de la vinícola Monte Xanic al portafolio de El Corte Inglés, uno de los grupos comerciales más importantes de Europa, confirmando la competitividad internacional del Valle de Guadalupe. De igual forma, la gastronomía del estado tuvo presencia destacada en Madrid Fusión, consolidando a Baja California como referente culinario global.

Apuntó que la delegación estatal sostuvo más de 60 reuniones comerciales con operadores turísticos e inversionistas internacionales, generando alianzas orientadas a fortalecer la promoción del estado y ampliar las oportunidades económicas para el sector turístico.

El coordinador estatal de Protección Civil, Salvador Cervantes Hernández, informó que la entidad será sede de la Reunión Nacional de Incendios Forestales, a realizarse del 9 al 11 de febrero en el Baja California Center, en Playas de Rosarito, como reconocimiento a la capacidad de coordinación y planeación preventiva en la entidad.

Indicó que este encuentro permitirá fortalecer estrategias de prevención, atención y respuesta ante incendios forestales, así como el intercambio de experiencias entre entidades, con el objetivo de proteger a la población, el medio ambiente y las comunidades en riesgo.