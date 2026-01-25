México cierra participación histórica como País Invitado en FITUR 2026

México concluyó este domingo su participación como País Invitado en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, celebrada en Madrid, consolidando una presencia sin precedentes que proyectó la fortaleza, diversidad y competitividad del turismo nacional en uno de los foros más influyentes del sector a nivel global.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que la delegación mexicana rompió récords de asistencia y visibilidad, con más de 155 mil visitantes profesionales en los primeros tres días y la instalación del pabellón más grande y visitado de las Américas, de mil 800 metros cuadrados, donde participaron por primera vez los 32 estados del país y mil 500 expositores.

Durante el evento, que se llevó a cabo del 21 al 25 de enero en IFEMA Madrid, México presentó una agenda enfocada en la promoción, conectividad, inversión y cultura turística, consolidando la unidad del sector con una delegación de más de 800 integrantes entre autoridades, empresarios y representantes productivos. Rodríguez Zamora subrayó que FITUR 2026 marcó un antes y un después en la proyección internacional del turismo mexicano, al posicionar al país como potencia global y referente en la industria.

Entre los anuncios clave, Aeroméxico reveló nuevas rutas como Ciudad de México–Barcelona y Monterrey–París, sumando 71 vuelos semanales hacia Europa, mientras Iberia y otras aerolíneas ampliaron su conectividad con rutas como Monterrey–Madrid y Guadalajara–Madrid. Además, se iniciaron conversaciones para nuevas conexiones entre Guanajuato y Europa, y se fortaleció la atracción de inversiones turísticas con la participación en foros de BBVA y Santander, así como reuniones con grupos hoteleros internacionales. Wyndham Hotels & Resorts anunció un estudio para instalar hasta 25 nuevos hoteles en México, robusteciendo la oferta de hospedaje y generando confianza para la expansión de proyectos turísticos de capital extranjero.

La presencia de México trascendió los espacios feriales, con la exhibición de una obra wixárika en la Puerta del Sol y más de 100 activaciones culturales dentro y fuera de IFEMA, logrando más de 150 mil interacciones presenciales y millones de impresiones en redes sociales. En el ámbito institucional, la secretaria sostuvo reuniones con autoridades internacionales, avanzando en una agenda estratégica para impulsar el turismo comunitario y la cooperación internacional.

En paralelo, Grupo Mundo Maya presentó una estrategia de expansión comercial y fortalecimiento de su red de negocios, buscando atraer mayores flujos de inversión al sureste mexicano y consolidar su ecosistema de conectividad y hospedaje ante operadores internacionales. México también recibió la Presidencia Pro Tempore de la Organización Mundo Maya para el periodo 2026–2028, reforzando su liderazgo regional en el desarrollo turístico.

La edición de FITUR 2026 fue escenario para la promoción inédita de destinos mexicanos en Europa, con acuerdos para impulsar la presencia del país en autobuses de FlixBus, estaciones del Metro de Madrid y la instalación de Ventana México para la venta y exhibición de artesanías. La participación de pueblos originarios en la inauguración y actividades culturales enriqueció la experiencia y posicionó al turismo comunitario como eje estratégico de la política turística nacional.

Rodríguez Zamora concluyó que la presencia de México en FITUR 2026 fortaleció su imagen como destino turístico global, evidenciando la solidez de su oferta, la unidad del sector y las oportunidades de crecimiento y colaboración que se abren para el país en un año clave para la consolidación de la industria turística nacional.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, reconocida como uno de los encuentros más influyentes del sector a nivel global, Grupo Mundo Maya anunció una estrategia enfocada en la expansión comercial y el fortalecimiento de su red de negocios. De acuerdo con información de la organización, su participación en este foro busca “posicionar su oferta frente a actores clave de la industria turística global”, aprovechando una plataforma que anualmente reúne a más de 150 mil profesionales.

Grupo Mundo Maya impulsa estrategia comercial

FITUR representa para México una de las vitrinas más importantes del año, al ser el principal punto de enlace entre la oferta latinoamericana y el mercado europeo. Históricamente, la delegación mexicana ha utilizado este escenario para promover proyectos de infraestructura y destinos culturales, siendo Madrid el epicentro donde se definen las tendencias de comercialización que regirán la temporada vacacional en el hemisferio occidental.

En este escenario, la compañía integra una propuesta que combina logística y experiencias para facilitar la venta de sus destinos de forma estructurada. La empresa destacó que este ecosistema permite una interacción directa con aerolíneas y operadores, lo cual “abre la puerta a nuevas alianzas y acuerdos que pueden traducirse en un mayor flujo de visitantes y en la diversificación de mercados emisores”.

La presencia del grupo en la capital española reafirma su visión de crecimiento sostenido y su intención de consolidarse como un jugador competitivo dentro del panorama nacional. Según la fuente, estas acciones pretenden potenciar la atracción de capital al sector, “consolidando a Grupo Mundo Maya como un actor clave en el desarrollo económico del turismo”.

La relevancia de este evento para el país es estratégica, pues según reportes de prensa especializados, México suele contar con uno de los pabellones más extensos de la feria, reflejando la importancia del turismo como motor del Producto Interno Bruto (PIB). Para los actores privados, participar en FITUR no solo es una cuestión de prestigio, sino una necesidad operativa para asegurar contratos de largo plazo con mayoristas de todo el mundo.Redacción