Con claroscuros, la presencia mexicana en Fitur

Luego de seis años (sexenio de López Obrador) de condenar a la actividad turística al fracaso con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, mantener a Miguel Torruco como titular de Sectur y el desdén presidencial hacia los empresarios del ramo.

Los prestadores de servicios turísticos y algunas entidades como Quintana Roo; se ha empezado a recomponer el camino, aunque sin el flujo de recursos económicos gubernamentales etiquetados (Derecho de No residente) para la promoción del país en el mundo, pues es difícil competir con los grandes tiburones como Francia, España, Estados Unidos, Turquía, Italia, Reino Unido, entre otros, consolidando a Europa como la región del planeta más visitada del mundo.

El auge del turismo en el orbe se refleja en su aportación de 10 billones de dólares a la economía global en 2025 con mil 500 millones de llegadas internacionales. Estados Unidos es el país que capta la mayor rebanada de ese pastel, con 215 mil millones, y con España en segundo lugar, con 106.5 mil millones.

2025 se perfila como el mejor año para el turismo global, con un crecimiento robusto luego de la pandemia, y se vislumbra que siga en aumento por una demanda sostenida, a pesar de la inflación y tensiones geopolíticas.

Como se sabe, el sector da empleo a aproximadamente uno de cada tres trabajadores a nivel mundial, destacando su importancia como motor económico.

En este contexto, la actividad turística en México se mantiene al alza, no obstante las reticencias del gobierno de López Obrador de apoyar a la también llamada industria sin chimeneas y que, por fortuna, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha mostrado el claro interés por impulsar el turismo con eventos de gran relevancia mundial como la Fórmula Uno o el Mundial de Futbol, por citar tan solo algunos, aunque hay que reconocer que el trabajo despegado por algunas entidades como Quintana Roo mantiene al alza los principales macroindicadores económicos de esta actividad.

Con el nombramiento de Josefina Rodríguez Zamora como titular de la Secretaría de Turismo, se empezaron a alinear los esfuerzos del sector privado y público para crear sinergias ganadoras que ya se reflejan en las últimas cifras proporcionadas por el INEGI.

Ahora que se celebra la 46 edición de Fitur en Madrid, del 21 al 25 de enero, y que tiene a México como país invitado, puede resultar la catapulta para atraer a más viajeros de alto poder adquisitivo.

La participación de la delegación mexicana en la mayor feria internacional turística en el mundo, Fitur, es muy numerosa, con la presencia de las 32 entidades del país, y aunque ello no garantiza el éxito, exhibe justamente ese deseo nacional por impulsar la actividad turística.

Muchos servidores públicos de la 4T que asisten a Fitur solamente se van a tomar la foto y aprovechar los viáticos para degustar la comida y los vinos españoles, además de desplazarse a otros destinos turísticos de Europa como París o Venecia; en cambio, otros miembros de la comitiva, en especial los prestadores de servicios turísticos nacionales, fueron a hacer la talacha para vender el producto mexicano y traer a más viajeros internacionales a sus destinos turísticos.

En Fitur, México, con la denominación de país invitado, tiene grandes beneficios, además de ocupar el pabellón central, con la eventual presencia de los reyes de la corona española en el stand mexicano, lo que representa un guiño de la corona al gobierno de la 4T y que, por supuesto, debe ser considerado como un gesto de buena voluntad que debe ser tomado en cuenta por la presidenta Sheinbaum.

El escaparate que ofrece Fitur es invaluable, toda vez que este año asisten unas 10 mil empresas de 161 países, 111 de ellos con representación oficial; además, acoge a 967 expositores, lo que permite tener una mayor visibilidad global y la gran posibilidad de atraer grandes inversiones y potenciar su imagen como país protagonista en la feria.

Esta vitrina privilegiada es una “arma de dos filos” que no permite margen a la improvisación, “cualidad” que ostentan muchos de los funcionarios del oficialismo.

Por supuesto, la oferta de sol y playa, gastronomía, riqueza cultural y patrimonio histórico son las columnas doradas de esa oferta mexicana que pocos países del mundo poseen; por ello sorprende el rezago de México en el top ten de los países más relevantes del planeta en cuanto a captación de divisas.