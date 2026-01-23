FITUR impulsa la expansión comercial de Grupo Mundo Maya en mercados internacionales

Reconocida como una de las ferias turísticas más influyentes a nivel global, FITUR reúne cada año a los principales actores del sector para impulsar negocios y generar alianzas estratégicas.

En este contexto, la presencia de Grupo Mundo Maya en FITUR 2026 responde a una estrategia enfocada en la expansión comercial y el fortalecimiento de su red de negocios.

Participar en este tipo de eventos internacionales permite al grupo posicionar su oferta frente a actores clave de la industria turística global.

En este escenario, Grupo Mundo Maya muestra la fortaleza de su ecosistema turístico, integrando conectividad, hospedaje y experiencias, lo que facilita la comercialización de sus destinos y servicios de forma estructurada y atractiva.

El encuentro con agencias de viaje, aerolíneas y operadores internacionales abre la puerta a nuevas alianzas y acuerdos que pueden traducirse en un mayor flujo de visitantes y en la diversificación de mercados emisores.

Esta participación reafirma la visión del grupo de crecer de manera sostenida, fortaleciendo su presencia internacional y consolidándose como un jugador competitivo dentro del turismo mexicano.

Estas acciones forman parte de una estrategia enfocada en incrementar la presencia comercial del grupo, diversificar mercados y potenciar el flujo de visitantes hacia sus destinos, consolidando a Grupo Mundo Maya como un actor clave en el desarrollo económico del turismo y en la atracción de inversión al sector.