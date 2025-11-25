Cierran temporalmente el Hotel Mundo Maya Edzná en Campeche por revisión de seguridad

El Hotel Mundo Maya Edzná, uno de los alojamientos turísticos más reconocidos en Campeche, suspendió temporalmente sus operaciones a partir del 25 de noviembre.

El Hotel Mundo Maya Edzná, uno de los alojamientos turísticos más reconocidos en Campeche, suspendió temporalmente sus operaciones a partir del 25 de noviembre, como parte de un proceso de revisión interna y de cumplimiento normativo.

La medida fue anunciada por Hoteles Grupo Mundo Maya mediante un comunicado oficial, en el que la empresa destacó que la seguridad y el bienestar de los visitantes son su máxima prioridad.

De acuerdo con el boletín, el cierre se decidió tras una inspección rutinaria realizada en conjunto con autoridades locales, con el objetivo de garantizar que las instalaciones y procesos operativos del hotel cumplan a cabalidad con la normatividad municipal vigente.

El grupo hotelero afirmó que la suspensión permitirá reforzar los estándares de seguridad y excelencia que caracterizan a sus servicios.

La empresa informó que todos los huéspedes con reservaciones afectadas serán contactados directamente para gestionar el reembolso total de sus pagos o, si lo prefieren, su reubicación en cualquiera de los otros cinco hoteles que conforman el Grupo Mundo Maya, según disponibilidad.

Aunque no se detalló la fecha estimada de reapertura, el boletín asegura que el cierre es estrictamente temporal y que el objetivo es que el hotel regrese a operaciones como un destino “aún más seguro y excepcional”.

Mientras tanto, el resto de los hoteles del consorcio continúan operando con normalidad y ofreciendo sus servicios a turistas nacionales y extranjeros.

El Grupo Mundo Maya invitó a los viajeros a mantenerse informados a través de sus redes sociales y página oficial, donde se anunciarán las actualizaciones sobre el proceso de reapertura. Para consultas o asistencia, puso a disposición su línea de atención al cliente: 596 689 0116.