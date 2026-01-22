Las verdades incómodas de Davos y el éxito de Fitur

Este encuentro del Foro Económico Mundial que se realiza en Davos como cada año, ha traído más tramas y dramas que no se veía en mucho tiempo, y no sólo por la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que al final tuvo encuentros más positivos de lo esperado, sino que en general las delegaciones han estado dando “nota” diversas, desde el sector empresarial y financiero hasta los gobiernos y políticos que han hecho acto de presencia; ya no es un escenario de consensos ni sólo “positivismo” y las críticas están presentes.

Por un lado, Mark Carney, primer ministro de Canadá, es un claro ejemplo de ello. En su mensaje mostró estrategia y partió de una premisa incómoda, pero realista: la globalización dejó de ser un terreno neutral y hoy es un campo de disputa en donde el comercio, la energía y la tecnología se usan como instrumentos de presión. Bajo esa atmósfera, Canadá decidió hablar con franqueza y asumir un liderazgo basado en la anticipación, no en la nostalgia de un orden internacional que hace tiempo que se fue.

Ahí, ante los líderes empresariales y del mundo, planteó que las potencias medias ya no pueden limitarse a administrar reglas diseñadas por otros. Su apuesta es clara: fortalecer alianzas selectivas, reducir dependencias críticas y proteger sectores estratégicos como los recursos naturales, la energía y las cadenas de suministro. Esta visión no implica aislarse, sino cooperar desde una posición de fortaleza; si las grandes potencias compiten sin límites, quienes no se organizan quedan subordinados.

Y es ahí, cuando hay que decirlo, quizás fue equivocada la estrategia del Gobierno Federal mexicano de no estar presente de manera notable, y no marcar el regreso de la Presidencia a esos foros internacionales considerados capitalistas, pero en donde se debe buscar la mejor posición en el tablero global y también generar aliados internacionales porque nunca se sabe cuando se requiera de ellos; se pierde capacidad de influencia, se diluyen alianzas potenciales y se deja en manos de otros la definición de reglas que irremediablemente terminarán por impactar a todos.

En el otro lado de la moneda, está el otro evento internacional importante para México, por ser una de los principales fuentes de ingresos del país y es el turismo, en donde al menos parece que todos los interesados se han dado cita, estados, municipios, empresarios, dado la importancia de atraer más inversiones más allá del Mundial, como bien lo dijo José Medina Mora presidente del Consejo Coordinador Empresarial buscar aliados, inversiones y “vender” el potencial de nuestro país en ese rubro es clave para la economía.

El presidente del CCE, José Medina Mora, sostuvo una reunión estratégica con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, para fortalecer la cooperación económica y comercial entre ambos países, a lo que se sumó también

Octavio De la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), quienes tienen claro que la unidad es clave para la atracción de inversión, vinculación institucional y promoción de México y prueba de ello es la presencia de los 32 estados de la República Mexicana en el pabellón de México, con el apoyo de 26 mil 225 negocios participantes; ahí el sector privado tiene claro que junto con estados y municipios deben trabajar de la mano para que todos ganen.

Pasaportes mexicanos, ¿en riesgo?

Al menos desde el pasado sexenio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que actualmente lleva Juan Ramón de la Fuente, en un par de ocasiones ha estado en el ojo del huracán por los problemas en la emisión de pasaportes, recuerde que incluso un procedimiento que se hacía en horas llegó el momento en que se requerían días o semanas para completar y tener un pasaporte nuevo.

Ahora, aseguran quienes conocen del tema, se encuentra cerca de una crisis administrativa que pone en riesgo la emisión del pasaporte mexicano, esto tras declarar desierta la licitación el pasado 26 de diciembre, por lo que el Gobierno Federal se ve obligado a operar con un contrato de emergencia extendido hasta el 30 de abril de 2026, dejando al país sin un proveedor de largo plazo para el documento de identidad más importante.

La decisión de la SRE de invalidar las propuestas de las empresas participantes ha encendido las alarmas, y es que se optó por mantener al proveedor actual bajo ampliaciones de contrato, y que en algunos momentos ha reportado fallas operativas y saturación en el sistema y darle “vida” sólo unos meses podría ser un problema futuro.

El tema podría ser mayor, tomando en cuenta que es año mundialista y que los mexicanos son asiduos viajeros de este evento, el pasaporte mexicano es un sistema complejo de biometría y chips electrónicos que debe interoperar con las bases de datos de seguridad de Estados Unidos y Canadá y no tener un contrato sólido por los siguientes años, alerta de que en estos meses la infraestructura técnica podría no recibir las actualizaciones necesarias para soportar el flujo masivo de usuarios o peor aún, la atención en consulados y delegaciones podría colapsar si el proveedor actual, operando con un presupuesto “parche”, no garantiza el mantenimiento de los equipos de captura; en fin, la lista de alertas es larga y más cuando la descalificación de los consorcios fue por “errores de forma” (tecnicismos en las bases) que también refleja una falta de planeación estratégica en una licitación que vale cuatro mil 500 millones de pesos y que debió blindarse desde hace meses.

Fundación Dondé a la bolsa

Es una de las fundaciones con más historia en el país, y ahora Dondé que tiene como presidente a Eduardo Dondé realizó la emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo con lo que fortalecerá la operación financiera de fundación y ampliará su impacto educativo y social.

La emisión fue hecha en BIVA que lleva María Ariza, y en donde hay que destacar este tipo de emisiones son aún poco frecuentes al estar enfocadas en educación e inclusión financiera; eso sí, queda claro que el mercado de capitales puede ser un aliado del desarrollo social.

En el timbrazo ahora sí que estuvo toda la plana mayor de la Fundación, ya que los recursos obtenidos mediante el Bono Vinculado a la Sostenibilidad permitirán incrementar los remanentes que se transforman directamente en más Módulos Educativos, para fomentar los hábitos de ahorro para familias en situación de vulnerabilidad.

Todos los integrantes de la Fundación hicieron acto de presencia, desde el presidente del patronato, hasta Carmen Dondé - Consejera Banco Dondé, Luis Rance - CFO Fundación Dondé, Karla Garcidueñas - directora Recursos Humanos, José Alfredo Chavez - director de Finanzas, Isabel Gallastegui, de Sostenibilidad, entre otros.

Por cierto, punto y aparte en el sector financiero, se menciona que el banco que ya tiene varios años en operación y que a últimas fechas ha estado más activo con alianzas y nuevos productos, no descartaría venderse de recibir alguna buena oferta, ya veremos si con tantos movimientos deciden hacer eso.

Corte apoya a los municipios

En las últimas semanas, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que preside Hugo Aguilar han llamado la atención porque si se revisan, son varias las que han defendido la independencia de los municipios del país, que han sido acosados, demandados e incluso quitado facultades legales por parte de los gobiernos estatales, desde Campeche con Layda Sansores que sufrió un revés, hasta Guerrero de Evelyn Salgado, que pedía al gobierno local, encabezado por Abelina López, que fueran auditados los recursos federales que recibió el ayuntamiento por el estado y el Congreso Local, dando la Corte la razón al municipio de que sólo la Auditoría Superior de la Federación tiene esa facultad, incluso el tema llegó a la mañanera. Lo cierto es que la Corte ha actuado y sobre todo ha recordado a gobiernos estatales, la independencia jurídica de los municipios, ya hablaremos más de este tema.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.