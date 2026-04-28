México siempre sí investigará a Nasson Joaquín: Juez ordena reabrir carpeta contra exlíder de La Luz del Mundo

Un juez federal revirtió la decisión de no ejercicio de acción penal contra Nassón Joaquín, líder de La Luz del Mundo.

Un juez federal determinó este lunes que la Fiscalía General de la República (FGR) no puede dar ‘carpetazo’ a la investigación contra Nassón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo y preso en Estados Unidos tras declararse culpable en de tres cargos de abuso sexual en 2022.

Juan José Rodríguez Velarde, radicado en los juzgados federales de Puente Grande, determinó revocar la decisión de no acción penal emitida por el Ministerio Público en diciembre pasado, por lo que la FGR deberá reabrir la carpeta 34/2026 contra Naason García.

Nassón se encuentra preso en una cárcel de California para cumplir con una sentencia de 16 años y 8 meses de prisión, luego de que en 2022 se declarara culpable de tres cargos de abuso sexual de menores.

Con su confesión, Joaquín García evitó ir a juicio por 19 cargos criminales, entre los que se encuentra el delito de violación sexual a menores, posesión de pornografía infantil y tráfico humano.

Fotografía de archivo donde aparece el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naason Joaquín García. (EFE/Ulises Ruiz Basurto)

Los delitos son similares a los que se le imputan en México, por lo que Sochil Martín y Sharim Guzmán, víctimas que señalan a Nassón, consideraron inexplicable el actuar de las autoridades mexicanas al querer terminar con el caso.

Ambos fueron quienes presentaron la solicitud para revocar el no ejercicio de acción penal.

“Acá le dicen ‘el problema Epstein’ de México. Nosotros hemos tratado de informar lo más posible sobre los delitos y pareciera que lo que estamos viendo en Estados Unidos nunca va a pasar (en el país)”, explicó Martín en entrevista con Aristegui Noticias la semana pasada.

Ambos aseguran que las denuncias contra Nassón Joaquín también destaparían una presunta red de lavado de dinero, trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil.

El 17 de abril, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el registro de la iglesia La Luz del Mundo se mantiene vigente como asociación religiosa, pero que suspendió los derechos como ministro de culto de Naasón Joaquín García.