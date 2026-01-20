‘Un bicho que no conocemos’: Fernanda Familiar revela que padece una extraña enfermedad

Fernanda Familiar aseguró que tiene "una enfermedad rara" que afecta sus vías respiratorias. (Foto: Cuartoscuro/Freepik)

Una misteriosa enfermedad afectó a Fernanda Familiar, quien compartió un video en sus redes sociales donde mencionó que fue infectada con un “bicho raro que no conocemos” porque “salió negativa a todas las pruebas”.

La periodista pidió a la población cuidarse porque, de acuerdo con ella, diferentes personas compartieron su testimonio en TikTok y es muy similar a la enfermedad que afectó a la conductora.

Fernanda Familiar trató de explicar los síntomas que padece por si alguno de sus seguidores se siente identificado con el problema de salud, para que acuda al médico.

¿Qué le pasó a Fernanda Familiar?

Fernanda Familiar salía de una transmisión en vivo de uno de sus programas de radio, cuando decidió dirigirse al médico porque comenzó con problemas de salud.

“Entré al aire, pero mejor fui al doctor porque salí negativa a pruebas negativas de todos los bichos que conocemos, fueron síntomas como de influenza, Covid-19 Ómicron y más, parece un coctel de todos, cuídense por favor, no dejen pasar esto porque no son gripas cualquiera”, declaró en una historia temporal de Instagram.

De acuerdo con la conductora con problemas de salud, comenzó con los síntomas desde hace aproximadamente tres semanas.

“Voy a intentar explicar los síntomas, comencé muy mormada, algo que parecía nada y sencillo, como una gripa, luego llegó tos y nada más, a los tres o cuatro días se me quitó”.

Pero tiempo después presentó otros síntomas relacionados con la misma enfermedad, explicó Familiar.

“Volvió, pero le sumamos dolor de cabeza fuerte y estornudos, luego se quitaron y después comenzó un dolor de garganta horrible, al respirar se siente como una puñalada o pinchazos, ahí se intensificaron los estornudos, dolor de pulmones, opresión en el pecho, como si todo lo tuviera atorado en el cuerpo, fiebre de 38 y 39 grados, pero intermitentes”.

A todo lo anterior se le sumó una falta de sueño, dolor de cuerpo intenso de manera general y sensación de adormecimiento en las manos.

Familiar explicó que le dieron un tratamiento especial porque ninguno de los fármacos conocidos para influenza o alguna otra enfermedad respiratoria, como la llamada Supergripe, no funcionaron.

“Todas las pruebas de sangre, aire, pulmón, exudado, todas salieron negativas, eso es una característica muy importante, ¿qué bicho es? No lo sé, diferentes personas en redes reportaron lo mismo, necesitamos saber cuántos somos con esta enfermedad, conocer su nombre y sus características", declaró.

Fernanda Familiar finalizó que lo más preocupante del caso que “sufre al igual que muchos otros” es que falta información al respecto de la nueva enfermedad.

“No sé si se cortó el dinero para la investigación de virus, bacterias u hongos, pero eso les puedo asegurar que los médicos no saben nada de esto (...) si así me siento yo, no quiero imaginar las personas mayores”.

¿Quién es Fernanda Familiar?

Fernanda Familiar es una escritora, conductora y periodista especializada en programas de radio, donde realiza diferentes entrevistas, principalmente en el espacio ¡Qué tal, Fernanda! Donde se mantiene al frente por casi dos décadas.

Ella también participa en diferentes foros como conferencista y también en el Foro Internacional de la Mujer.

