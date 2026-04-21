‘Yo era su fan y era monja’: La historia de amor del actor Ricardo de Pascual y su boda por Zoom

Ricardo de Pascual murió a los 85 años. La vida del actor de Vecinos y La familia P. Luche no solo estuvo marcada por una extensa trayectoria en televisión y teatro, sino también por una peculiar historia de amor con su esposa Martha, una mujer que pasó nueve años como monja.

El actor Ricardo de Pascual tuvo varios problemas de salud en los cuales Martha siempre lo acompañó. “Ya son 85 años, ya estoy usado. Ya estoy como carcachita que hay que echarle agua. Doy gracias a dios que me ha tocado la mujer más bella y buena del mundo (su esposa Martha), me apoya, me regaña”, expresó en una entrevista con Matilde Obregón, realizada en octubre de 2025.

Ricardo Pascual nunca se retiró oficialmente. (Foto: Cuartoscuro.com.mx). (Edgar Negrete Lira)

“Era su fan y era monja”, explicó Martha en dicha conversación. Ella estuvo nueve años dentro de la de la congregación de Santa Teresa de Jesús. Su salida de la vida religiosa no fue una decisión voluntaria, sino consecuencia de complicaciones graves derivadas de una cirugía intestinal.

Este antecedente marcó el inicio de su vida fuera del convento y, eventualmente, su encuentro con Ricardo.

¿Cómo se conocieron Ricardo de Pascual y su esposa Martha?

La relación comenzó cuando Martha, entonces en proceso de recuperación tras varias cirugías intestinales, utilizó la red social Hi5 para localizar a antiguos conocidos. En ese contexto, encontró el perfil de Ricardo de Pascual, de quien ya era admiradora.

Marta decidió escribirle un mensaje. Tres meses después, el actor respondió: “Ay, qué gusto, yo también quiero conocerte”. A partir de ese momento iniciaron una comunicación constante.

La primera vez que se vieron fue en una terminal de autobuses en Puebla. Según el testimonio compartido en entrevista, Ricardo recordó que ella le pareció “gigante” en comparación con su estatura, mientras que Martha describió que “se le salía el corazón” al verlo.

La relación enfrentó resistencia inicial dentro de su entorno familiar, particularmente por la diferencia de edad de 32 años y el hecho de que el actor era divorciado.

El padre de Martha —quien padecía Alzheimer— reaccionó de forma distinta. De acuerdo con el testimonio, le dijo que, después de lo que había vivido, merecía ser feliz. Con el tiempo, desarrolló una relación cercana con el actor.

Ricardo de Pascual y Martha se casaron en la pandemia por Zoom

Ricardo de Pascual y Martha construyeron una relación de 18 años juntos. De ese periodo, casi 11 años correspondieron a su matrimonio civil. Durante ese tiempo, mantuvieron una dinámica centrada en el acompañamiento mutuo, particularmente ante los problemas de salud del actor.

El intérprete enfrentó diversas complicaciones médicas, incluyendo EPOC —la misma enfermedad de Jorge Ortiz de Pinedo— y secuelas de COVID-19, lo que lo llevó a requerir oxígeno de forma permanente. A pesar de ello, continuó activo en televisión, retirando el oxígeno únicamente durante las grabaciones.

“Hemos vivido muchas aventuras juntos, un doctor lo desahució, le dijo ‘no llegas a julio’. Luego ‘no llegas a mayo, abril’. Ya van cinco abriles saliendo adelante”, comentó Martha.

Uno de los momentos más destacados de su historia fue su boda religiosa, realizada de manera remota un 9 de febrero durante la pandemia. La pareja no había podido casarse por la iglesia debido a la falta de documentos, específicamente el acta de viudez de Ricardo.

El día de la ceremonia no estaba planeado como tal. La intención inicial era que el actor se confesara antes de una operación delicada; sin embargo, durante la videollamada, el sacerdote propuso llevar a cabo el matrimonio.

Según el actor, el sacerdote explicó: “Para una boda hace falta Dios, un testigo y los que se quieren casar”. Posteriormente, les pidió que se tomaran de las manos y comenzó a dictar los votos.

Debido a problemas de audio, Martha tuvo que repetirle al oído a Ricardo cada frase para que pudiera responder durante la ceremonia. De esta manera, ambos aceptaron comprometerse “en las buenas y en las malas”.

En el ámbito personal, además de su relación con Marta, el actor tuvo un hijo de 47 años dedicado también al medio artístico, así como tres nietos.

¿Quién fue Ricardo de Pascual?

Ricardo de Pascual desarrolló una carrera de más de seis décadas en teatro y televisión. Su formación estuvo influenciada por figuras como Fernando Soler y Manolo Fábregas, y se caracterizó por una disciplina constante: nunca faltó a una función teatral, incluso en circunstancias personales complejas.

A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, Ricardo de Pascual participó en una amplia variedad de producciones de televisión, cine y teatro, consolidando una carrera con presencia constante en la pantalla mexicana. Su trabajo abarcó desde programas clásicos hasta series contemporáneas.

Entre sus participaciones más reconocidas se encuentra El Chavo del Ocho, donde interpretó personajes como el señor Calvillo y el señor Hurtado. También formó parte del universo de Roberto Gómez Bolaños en El Chapulín Colorado, con distintos papeles.

En televisión, tuvo presencia en producciones populares como Vecinos, donde dio vida a personajes como Don Cascarito, así como en La familia P. Luche, donde participó en distintos episodios. Su carrera también incluye títulos como Como dice el dicho, La rosa de Guadalupe y Mi marido tiene familia.

En telenovelas, destacó en producciones como Por siempre mi amor, donde interpretó a Gabino durante más de 60 episodios, además de participaciones en Camaleones y El manantial.