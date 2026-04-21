¿Qué le pasó a Ricardo de Pascual? ‘Un doctor lo desahució, salió adelante cinco abriles’

La muerte de Ricardo de Pascual, confirmada por la Asociación Nacional de Actores, ocurre tras un periodo prolongado de complicaciones médicas. Al momento, no se ha revelado la causa de su fallecimiento, pero a lo largo de sus últimos años, el primer actor enfrentó padecimientos pulmonares, cardíacos y otras afecciones que condicionaron su vida diaria.

El actor de Vecinos y El Chavo del 8 se negaba al retiro pese a todo: “Mi única droga es el teatro. Salir a un escenario me llena, me da vida (...) No pienso retirarme mientras tenga mente y pueda moverme (...) No quiero dar lástimas”, explicó en entrevista con Matilde Obregón, en octubre de 2025.

“Ya son 85 años, ya estoy usado”, bromeó Ricardo, “ya estoy como carcachita que hay que echarle agua. Doy gracias a dios que me ha tocado la mujer más bella y buena del mundo (su esposa Martha), me apoya, me regaña”.

¿Qué enfermedades tenía Ricardo de Pascual?

El intérprete recibió un diagnóstico desalentador cinco años antes de su fallecimiento. En la misma entrevista, Martha contó que un médico le advirtió en una consulta de febrero que no sobreviviría más allá de unos meses: “Hemos vivido muchas aventuras juntos, un doctor lo desahució, le dijo ‘no llegas a julio’. Luego ‘no llegas a mayo, abril’. Ya van cinco abriles saliendo adelante”.

“Pero yo como el Teletón, orgullosamente terco”, agregó el actor. Aunque no precisaron de cuál padecimiento hablaban, Ricardo de Pascual lidió con varios problemas de salud que no pudieron alejarlo del todo de los escenarios.

EPOC

Uno de los aspectos más delicados en la salud de Ricardo de Pascual fue su condición pulmonar: padecía Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la cual provoca inflamación en las vías respiratorias y hace que el aire que entra y sale de los pulmones sea insuficiente. Según Mayo Clinic, es causada por la exposición prolongada al humo, gases, polvo o sustancias químicas irritantes.

El origen de este deterioro se remonta a su juventud, explicó Ricardo a Matilde Obregón, cuando fumó durante aproximadamente dos décadas: llegó a consumir hasta tres cajetillas diarias.

Ricardo de Pascual tenía problemas en los pulmones. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Durante años creyó que sus pulmones estaban en buen estado, pero tras contagiarse de COVID-19 descubrió las secuelas acumuladas. La enfermedad desencadenó diversas complicaciones respiratorias que derivaron en una exacerbación reciente, lo que llevó a sus médicos a prescribir el uso permanente de oxígeno.

El actor necesitaba oxígeno las 24 horas, un tratamiento que solo interrumpía por breves momentos cuando ensayaba o grababa escenas, para retomarlo inmediatamente después.

Afecciones cardíacas y problemas circulatorios

Además de los padecimientos pulmonares, el actor enfrentó problemas cardíacos, particularmente arritmias, un latido irregular del corazón (muy rápido o muy lento). De acuerdo con su propio testimonio, estas se encontraban bajo control médico.

Su esposa aportó más detalles sobre su estado circulatorio al revelar que tenía una arteria carótida completamente obstruida. No obstante, explicó que el organismo había compensado esta condición: la otra arteria “ha abierto caminos” para permitir el flujo sanguíneo.

Cirugía de columna y problemas renales

En su historial médico también figura una intervención de emergencia en la columna baja. Esta cirugía ocurrió después de una caída: al intentar levantarse, el actor no logró reincorporarse, lo que obligó a su traslado inmediato para ser atendido.

A esta operación se agregan problemas renales, los cuales, según explicó, se encontraban controlados.

Ricardo de Pascual se negó al retiro de los escenarios. (Foto: Cuartoscuro.com). (Mario Jasso)

Un desmayo en el escenario que marcó su juventud

Los problemas de salud no fueron exclusivos de su etapa final. Durante su juventud, mientras participaba en la obra Mame, vivió un episodio crítico sobre el escenario.

A pesar de que un médico le recomendó no presentarse por una faringitis, decidió continuar con la función. Tras bailar, cantar y subir escaleras, se desmayó frente al público al momento de agradecer.

Fue trasladado a una clínica, donde se detectó que su presión arterial había caído casi a cero. Permaneció hospitalizado durante algunos días y posteriormente regresó a trabajar.

¿Quién fue Ricardo de Pascual?

Con 85 años y 67 de carrera, Ricardo de Pascual destacó por su disciplina: nunca faltó a una función, incluso en situaciones personales o de salud complicadas.

Su vocación surgió desde la infancia al ver teleteatros, lo que lo llevó a trasladarse de Puebla a la Ciudad de México tras acercarse al actor Fernando Soler. Se formó profesionalmente bajo la guía de figuras como Andrés Soler y el maestro Carlos Ancira.

Debutó en teatro con Fernando Soler y desarrolló parte importante de su carrera escénica junto a Manolo Fábregas, participando en comedias musicales como Hello Dolly, Kismet y El violinista en el tejado.

La historia de amor entre Ricardo de Pascual y Martha comenzó de forma poco convencional: ella había sido monja durante nueve años en la congregación de Santa Teresa de Jesús y, tras salir por problemas de salud derivados de una cirugía intestinal, retomó contacto con el exterior a través de redes sociales.

Admiradora del actor, encontró su perfil y le escribió; él respondió tres meses después. Tras intercambiar mensajes, se conocieron en persona en una terminal de autobuses en Puebla.

Desde entonces construyeron una relación que se extendió por más de 18 años, con casi 11 de matrimonio civil. Su boda religiosa ocurrió de manera inesperada durante la pandemia, cuando, en una videollamada en la que Ricardo buscaba confesarse antes de una operación, un sacerdote les pidió tomarse de las manos y los casó el 9 de febrero.

Series y telenovelas de Ricardo de Pascual

Tuvo una amplia carrera en televisión mexicana, con participaciones en programas de comedia, series y telenovelas: