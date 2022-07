Día Internacional de la Visibilidad No Binaria: ¿qué significa ser una persona no binaria?

La visibilidad de las personas no binarias se conmemora cada 14 de julio, y es una fecha reconocida por cada vez más países en el mundo, de acuerdo con Human Right Watch.

Este Día Internacional de las Personas No Binarias, te contamos algunos conceptos básicos para comprender mejor esta conmemoración y lo que significa ser una persona no binaria.

Las personas no binarias son aquellas que no se identifican únicamente como mujer o como hombre. Algunas de las personas se identifican con ambos géneros, o con ninguno, pues simplemente están fuera del binarismo.

Al respecto, Hola amigue, un colectivo mexicano, explica que las personas no binarias no necesariamente tienen un aspecto andrógino, sino que viven fuera de ser hombre o mujer, de lo masculino y lo femenino.

Algunas personas no binarias se identifican con el pronombre elle, sin embargo, algunas utilizan uno o más pronombres (ella, él, elle, ellx).

HRW apunta que algunas personas se nombran como trans y no binarias, pero no todas lo hacen.

El término no binario se refiere a una serie de identidades, no a un género añadido a los binarios masculino / femenino.

Dentro de estas identidades no binarias se encuentran también las personas agénero, bigénero, género fluido y genderqueer, entre otras, señala It Gets Better Project.

La identidad no binaria no es algo nuevo, aunque su visibilidad ha sido mucho mayor en estos últimos años.

Comunidades de diversas partes del mundo han tenido siempre un entendimiento distinto del sistema sexo/género y, dentro de ellas, existen personas fuera del binarismo.

Un ejemplo de ello son las personas two-spirit (dos espíritus), de los pueblos norteamericanos. En la cultura hawaiana tradicional están las personas māhū; en Tonga son reconocidas las personas fakaleitī; hay personas hijras en la India; y en Samoa se nombra a las personas Fa’afafine, entre varias otras identidades podemos reconocer como trans y/o no binarias.

Reconocimiento de la identidad no binaria

En México todavía no existen papeles de identidad, como el acta de nacimiento y la credencial de elector, que permita que se identifique a las personas de identidad no binaria.

Sin embargo, hay esfuerzos para lograrlo.

Apenas en marzo pasado, Edie Galván Villareal se convirtió en la primera persona en Nuevo León en tener acta de nacimiento que reconoce su identidad no binaria, así como una credencial acorde a ello.

La primera persona no binaria reconocida en el país fue Fausto Martínez, originarie del municipio de Celaya, y su acta de nacimiento corregida fue expedida por la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato el pasado 11 de febrero del 2022. La expedición del acta de nacimiento fue posible gracias una demanda de amparo promovida por la asociación Amicus.