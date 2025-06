Cuando corrieron a Erika Buenfil de un restaurante en Monterrey: ‘Me dieron mis bolsitas con mi carne’

Erika Buenfil quejándose de Telmex no es la única anécdota polémica de la actriz, también está la ocasión cuando la corrieron de un restaurante.

La expareja de Ernesto Zedillo Jr. contó que una vez acudió a un establecimiento de comida en Monterrey, donde le dieron “sus bolsitas con la carne” para llevar.

Erika Buenfil es una actriz e influencer conocida por el apodo 'La reina del TikTok'. (Foto: Instagram @erikabuenfil50)

¿Por qué corrieron a Erika Buenfil de un restaurante?

Erika Buenfil estaba embarazada de su hijo Nicolás Buenfil cuando visitó un restaurante ubicado en Nuevo León, contó en el pódcast Desde el cerro de la silla de Franco Escamilla en 2023.

“No trabajaba ahí, yo fui a comer, entonces está peor. Yo llegué a un restaurante aquí en Monterrey, venía sola, soy madre soltera y estaba embarazada de Nico”, inició la ‘Reina del TikTok’ con su historia.

Al llegar unas personas se quejaron de su presencia en el lugar de comida y por ello le asignaron una mesa “en el fondo” del lugar: “Me vieron llegar unas personas, se quejaron de que no daba un buen ejemplo”.

Erika Buenfil estaba embarazada de su hijo Nicolás cuando la corrieron de un restaurante. (Foto: Cuartoscuro)

A este grupo se unieron más comensales que la llamaron “no grata”, por presuntamente ser madre soltera, esto dijo la actriz Erika Buenfil: “Les dijeron que me sacaran, que era no grata por ser mamá soltera, esto pasó hace 18 años y para afuera”.

Finalmente, la corrieron del restaurante en Monterrey debido a la presión del resto de los comensales: “El mesero estaba apenado, el capitán más, pero es que debía retirarme porque las personas de tales mesas se incomodaron, supieron que era mamá soltera por ser un mal ejemplo, me dieron mis bolsitas con mi carne para llevar, estaba muy vulnerable”.

Buenfil iba en compañía de sus papás, quienes se molestaron por la decisión del personal del restaurante: “Estaba muy vulnerable, nos tomaron por sorpresa, iba con mi mamá y mi papá al final les dijo ‘ching*en a su madre, me lo hacen en este momento y me quejo inmediatamente”.

‘La Reina del TikTok’ no compartió el nombre del sitio de comida porque “no valía la pena”, pero precisó que todavía existe: “Es que ya no tiene caso decirlo, igual el personal del lugar no me corrió, fueron los comensales, así que ya no tiene sentido”.

Erika Buenfil visitó el local de comida cuando su hijo era mayor y la recibieron de una manera muy diferente: “Entré y me dijeron ‘señora Buenfil’, nos reciben y me encuentro a otros comensales, nos saludaron, quería regresar con mi hijo Nicolás Buenfil para cerrar eso, me atendieron muy bien, no es fino”.

¿Qué hacer si me discriminan en un restaurante?

Los casos de discriminación en restaurantes pueden ser por diferentes motivos relacionados con la orientación sexual, la religión o por ser madre soltera, como en el caso de Erika Buenfil.

Si eres víctima o testigo de un caso de discriminación en un sitio de comida, puedes denunciar en la Profeco.

El contacto con la Profeco puede ser al número telefónico 55-5568-8722 en la CDMX y al 800 468 8722 en el resto de la República Mexicana, también puedes detallar el suceso en la página de X de la dependencia.