Polémica de Karla Panini y Karla Luna se vuelve mundial: ¿Por qué la comparan con un k-drama?

¿La polémica de Karla Panini y Karla Luna se volvió internacional? La influencer Stephanie Soo, quien suele hacer reseñas de series de dramas coreanos, publicó un video en el que habla sobre la controversia de las conductoras.

Hace tres semanas, Stephanie Soo publicó un video de una hora en su canal de YouTube en el que narró toda la situación entre Panini y Luna. Además, la comparó con un drama coreano que está disponible en Amazon Prime llamado Marry my husband (2024).

De acuerdo con la reseña en Amazon Prime, Marry my husband trata sobre la travesía de Kang Ji-won, quien tras descubrir que tiene cáncer se entera de que su esposo y mejor amiga tienen un amorío.

Por aquella publicación, varios internautas aseguran que la polémica de las conductoras llegó hasta Corea del Sur, pero la realidad es que Stephanie Soo es originaria de Estados Unidos.

En marco de que la polémica cruzó fronteras, algunos usuarios están recordando en redes el pleito entre las conductoras, pero ¿qué fue lo que realmente pasó?

Karla Panini asegura que no debe disculpas por su relación con Américo Garza, quien acusó a Karla Luna de infidelidad (Foto: Instagram / @kpaninimx / @karlalunatv)

¿Qué pasó entre Karla Panini y Karla Luna?

En 2010, se estrenó un programa de comedia llamado Las Lavanderas, en el que Karla Panini y Karla Luna eran las protagonistas. Las conductoras ya habían trabajado juntas en otros proyectos, pero gracias a esta producción se hicieron amigas cercanas.

“Fueron alrededor de 12 años de amistad... fue una hermandad hasta el show de Las Lavanderas... era mi confidente, mi amiga, mi hermana, yo así lo pensaba”, declaró Luna en conversación con el programa de Noches con Platanito en 2015

A partir de 2013, Karla Luna comenzó a tener varios problemas de salud, ya que, tras el nacimiento de su primer hijo, le detectaron cáncer. En entrevista con Noches con Platanito, la conductora aseguró que Panini la apoyó durante todo el proceso.

Sin embargo, Luna contó que, en 2014, Panini se acercó a ella para contarle que había besado a su esposo, el empresario Américo Garza:

“Cuando habla conmigo me dice ‘tengo que confesarte algo’... me dice, ‘hace cuatro años, yo besé a tu esposo... yo quería estar con él en algún momento... yo me llegué a enamorar de él’”.

Stephanie Soo habló de la polémica de Karla Panini y Karla Luna. (Foto: YouTube / @StephanieSoo)

Panini le aseguró a la conductora que el beso solo había ocurrido en una ocasión; sin embargo, por medio de unos mensajes de un teléfono que Américo Garza le regaló a la hermana de Karla Luna, se dio cuenta de una posible infidelidad.

“A mí lo que me dolió mucho de los mensajes fue leer la otra parte, la que era de mi compañera”, contó en aquel entonces Karla Luna.

De acuerdo con la revista Fama, Panini se casó con Américo en 2016 con una ceremonia privada. Un año después, debido a complicaciones con el cáncer que padecía, Karla Luna falleció a los 38 años.

¿Qué ha dicho Karla Panini sobre su polémica?

Por muchos años, Karla Panini no hizo declaraciones al respecto de la controversia; sin embargo, en agosto de 2022, publicó un video en YouTube en el que aclaró algunos puntos.

Panini comentó que su relación empezó cuando Américo Garza y Karla Luna ya no estaban juntos: “No hicimos con dolo absolutamente nada. Hemos dicho mil veces las cosas como sucedieron, de manera espontánea. Nunca hubo la intención de lastimar a alguien”.

Asimismo, la conductora aprovechó para mencionar que no le debe perdón a nadie por la polémica que surgió de las declaraciones de Karla Luna.

“Lo digo y lo sostengo. Yo no te debo a ti, ni a tu familia, ni al público en general una disculpa, ni ningún perdón por mis acontecimientos, por mis acciones. Yo no le debo ninguna disculpa ni ningún perdón a nadie”.