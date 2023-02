Banda MS ya podrá volver a tocar ‘Mi razón de ser’; Horacio Palencia ganó demanda de plagio

Buenas noticias para los fans de la agrupación de regional mexicano Banda MS, pues ya podrán volver a incluir en su repertorio de canciones uno de sus mayores éxitos ‘Mi razón de ser’, que había sido eliminada de sus conciertos forzosamente pese a la insistencia de su público debido a razones legales.

Horacio Palencia fue demandado en 2016 por supuesto plagio en los derechos de autor por parte de José Luis Calderón. El tema fue publicado por primera vez en un álbum que vio la luz en 2012. Sin embargo, el compositor detrás de la letra aseguró que el juicio se resolvió a su favor.

Horacio Palencia celebra que se interprete la canción

Este fin de semana, Banda MS volvió a interpretar en vivo sus acordes y Palencia aseguró que aprendió una lección al no confiarse o dejar crecer los problemas. La experiencia la calificó como una injusticia que puso en juego su integridad física y mental, por lo que contó los pormenores.

“Me llegó eso de la demanda en el 2016 y la cosa se puso más difícil el año pasado cuando me vincularon a proceso, eso fue lo duro para mí. Ya casi llevaba un año firmando en medidas cautelares, cada 15 días tenía que ir de Mazatlán hasta allá; no podía salir del país, un montón de cosas feas”, le dijo a De Primera Mano.

Asimismo, reveló que le devolvieron la fianza que en su momento tuvo que pagar y que piensa contrademandar para que le paguen por los daños que le ocasionaron; si lo logra, el dinero será destinado a una fundación para personas de escasos recursos.

“Obviamente para pagar puros abogados, no creas que me voy a quedar con ese dinero, es para pagar todas las deudas que ha generado esta demanda. A mí el dinero no me importa, quería salir de esto y estar seguro en relación con mi libertad”, añadió.