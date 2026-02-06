Detienen a ‘El Flaco’, operador de ‘Los Salazar’, afín al Cártel de Sinaloa; vendía droga en Querétaro

Omar García Harfuch anuncia nuevo 'golpe' al Cártel de Sinaloa con la detención de uno de sus operadores.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, anunció la detención de Diego ‘N’, alias ‘El Flaco’ operador de la organización “Los Salazar”, afín al Cártel de Sinaloa.

Diego ‘N’ coordinaba la venta y distribución de droga en Querétaro, así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento.

El secretario de Seguridad detalló que la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina inició una investigación de 4 meses que incluyó análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles.

El despliegue fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de Seguridad de Querétaro y la Fiscalía estatal.

Así fue el operativo para detener a Diego ‘N’

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que el operativo consistió en 12 registros para detener a los individuos, a los que localizaron tras implementar recorridos de seguridad y vigilancias fijas y móviles para determinar sus localizaciones.

En total, fueron arrestados 21 hombres y nueve mujeres, entre ellos el líder QUdel grupo criminal, a quienes les incautaron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

Los inmuebles quedaron bajo resguardo policial, mientras los acusados fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que determine su situación legal.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales, para detener a generadores de violencia en el país”, concluyó la dependencia.

Este operativo se produce mientras Sinaloa vive una escalada aguda de violencia por la pugna interna de facciones del Cartel de Sinaloa, razón por la cual el Gobierno desplegó casi 2 mil 800 agentes militares, de seguridad y ministeriales para reforzar la seguridad estatal.

*Con información de EFE