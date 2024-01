No siempre se llamó Foro Sol: ¿Desde cuándo y por qué tiene ese nombre?

Antes de conocerse como el Foro Sol, aquel recinto de la Ciudad de México que ha sido sede de festivales como el Vive Latino y hasta el Gran Premio de la Fórmula Uno, celebró sus primeros eventos con otro nombre.

A mediados de noviembre del año pasado, un allegado de Ocesa confirmó a El Financiero que el Foro Sol cerrará sus puertas temporalmente en 2024 debido a una serie de remodelaciones que se llevaran a cabo en el sitio.

Se tiene previsto que para conciertos, como el de Iron Maiden el 20 de noviembre de 2024, las puertas del Foro Sol se vuelvan abrir; sin embargo, eventos como el Vive Latino ya anunciaron un cambio de sede mientras esto ocurre.

Asimismo, por medio de redes sociales, hay quienes especulan que el regreso del Foro Sol vendrá acompañado de un supuesto cambio de nombre, pero no ha sido confirmado.

En la década de los 90, el Foro Sol comenzó su era de conciertos. (Foto: Especial).

¿Qué era antes el Foro Sol?

En la década de los 90, debido a que las estrellas internacionales no solían visitar tierras mexicanas, no había un recinto lo suficientemente grande para festivales masivos como los hay en la actualidad.

Es por ello que, a finales de 1993, Barry Marshall, exmanager de Paul McCartney, propuso crear un nuevo espacio para la visita que se tenía programada del ex Beatle.

“Le llamé a Barry Marshal para decirle la mala noticia (que no había recinto para el concierto de McCartney)... en medio de la conversación me dijo ‘no tienes estadio Alex, construye uno’”, recordó Alejandro Soberón, director general de Ocesa, en una conferencia magistral de la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP) en 2016.

Soberón recordó que, tras una exhausta búsqueda por un nuevo espacio en la CDMX, se concibió la solución de aprovechar parte del espacio del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin embargo, no fue McCartney quien estrenó el sitio, ya que, tras comentarle la construcción del sitio a Madonna, ‘La Reina del Pop’ programo una visita a tierras chilangas en el ‘Nuevo Foro para Conciertos Autódromo Hermanos Rodríguez’, nombre original del sitio.

Madonna se presentó por primera vez en México en 1993, en medio de las protestas de un grupo que querían evitar su show en Foro Sol. (Foto: Facebook Madonna Madders / Ocesa).

¿Por qué se llama Foro Sol?

Tras el concierto de Madonna, Paul McCartney dio una presentación en el sitio, lo que llamó la atención de otras celebridades musicales como los Rolling Stones.

“El estadio funcionó tan bien que nos llaman los Rolling Stones y nos dicen ‘queremos ir’... nos sentíamos muy bien”, mencionó el director de Ocesa. Aunque era conocido como el ‘Nuevo Foro para Conciertos Autódromo Hermanos Rodríguez’, casi cuatro años después cambió su nombre.

Fue en 1997, gracias al patrocinio de la cerveza Sol de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que el Foro Sol recibió su característico nombramiento y hasta la fecha se le sigue llamando de esa manera.