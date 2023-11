¿Quién construyó el Foro Sol?: ‘¿No tienes estadio? Pues haz uno’

“Now and then...”: Paul McCartney fue una de las primeras voces que sonó en el Foro Sol en la Ciudad de México en noviembre de 1993 y, 30 años después, otra vez en el mismo mes, regresa justo antes de que el recinto comience un cierre temporal.

Festivales como el Vive Latino 2024 se moverán de la curva Peraltada donde se ubica el Foro Sol a la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de los Deportes: según explicó una fuente de Ocesa a El Financiero, el próximo año, el Foro Sol tendrá una remodelación en el aforo.

Dentro de Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, a la altura de la Peraltada del Autódromo Hermanos Rodríguez, se construyó el Foro Sol, esta curva se incluyó en el trazo del circuito en 1955 por petición de los hermanos Rodríguez y es “terroríficamente famosa” en el automovilismo, según Carlos Jalife, presidente de la Scuderia Hermanos Rodríguez:

“Es famosa porque su construcción la hizo singular para su tiempo, pero también por la trágica muerte de Ricardo Rodríguez y el accidente de Ayrton Senna”.

¿Quién maneja el Foro Sol?

El Foro Sol es un inmueble de la Ciudad de México que es operado por OCESA (Operadora de Centro de Espectáculos S.A.), promotora de conciertos mexicana fundada en 1990 por Alejandro Soberón Kuri, la cual también tiene en su red de inmuebles al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por aquí camina por igual Taylor Swift o el piloto Sergio ‘Checo’ Pérez, ya que desde 2015 forma parte del Gran Premio de México... aunque Paul McCartney fue la clave para su construcción.

La curva Peraltada del Autódromo Hermanos Rodríguez en los años 60. (Foto: Facebook / Autódromo Hermanos Rodríguez).

Historia del Foro Sol

La influencia de Paul McCartney en su construcción

En la década de los 90, Alejandro Soberón, CEO de Ocesa, tenía un contrato firmado para traer a Paul McCartney a México, pero las personas encargadas del Estadio Azteca se había negado a rentarlo, en cambio, le propusieron que los ayudara a contactarse con el cantante para traerlo ellos, a cambio, le darían dos dos boletos de primera fila.

“¿No tienes estadio, Alex? Pues construye uno”, le contestó Barry Marshall, el mánager del exintegrante de The Beatles, cuando le contó la situación, según explicó Soberón en una conferencia magistral de Unidad de Desarrollo Productivo en octubre de 2016

Alejandro narró cómo sobrevoló la Ciudad de México en helicóptero en busca de un espacio donde pudiera construir un estadio temporal para 60 mil personas y así llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde pasaron sobre la curva Peraltada.

El músico inglés Paul McCartney en mayo de 2010, en el Foro Sol de la Ciudad de México. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com). (Gabino Acevedo Acevedo)

Los productores vieron canchas de futbol de tierra, lo recorrieron y se dieron cuenta de que era posible: “comenzamos a construir el estadio más grande que se había hecho en la historia de este país... Así nace el Foro Sol”, cuenta Soberón.

¿Quién dio el primer concierto en el Foro Sol?

Este lugar comenzó su historia el 10 de noviembre de 1993 con el nombre de Nuevo Foro para Conciertos Autódromo Hermanos Rodríguez, con cuatro gradas temporales y un polémico show de Madonna.

Según Soberón, Madonna los había buscado luego de que conversó con Paul McCartney en una fiesta y él le contó que iba a estar en México en un nuevo estadio:

“Nos encontramos con que teníamos a dos en un lapso de 10 días, no teníamos estadio y nos decidimos a poner los boletos a la venta... Vendimos 180 mil boletos de Madonna en una tarde y 120 mil de Paul en una mañana”.

La ‘Reina del pop’ se presentó en México con tres conciertos de su tour mundial The Girlie Show en medio de la oposición de los sectores conservadores, lo cual incluso se discutió en la Cámara de Diputados, la consideraban inmoral por el uso de símbolos religiosos en el escenario. Días después se presentó Paul McCartney.

El CEO de OCESA dice que el evento de la ‘Reina del Pop’ logró hacerse pese a la orden expresa de que lo cancelaran: “El alcalde Manuel Camacho nos manda cancelar el concierto... tensión absoluta”.

Madonna se presentó por primera vez en México en 1993, en medio de las protestas de un grupo que querían evitar su show en Foro Sol. (Foto: Facebook Madonna Madders / Ocesa).

Con ello se dio el banderazo a una era de eventos, ya que según el sitio de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE, grupo al que pertenece OCESA) tras el éxito de Madonna, Paul McCartney, Pink Floyd y The Rolling Stones en este recinto, surgió la idea de construir el Foro Sol, el cual se inauguró como tal en octubre de 1997.

El actual nombre lo debe al patrocinio de Cerveza Sol de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y, según el CIE, se caracteriza por su versatilidad como sede deportiva o de conciertos masivos.

De hecho, el 2 de junio del 2000 tuvo una nueva remodelación y apertura para ser ‘casa’ del equipo Diablos Rojos en México, en medio de un aguacero.

Foro Sol también fue estadio de beisbol. (Foto: MILB).

“Antes de que nos apareciéramos (OCESA), los locales de espectáculos eran pasivos”, comentó Alejandro Soberón, esto implica que el local no hacía nada más que rentar el espacio y la empresa ponía todo lo demás, desde la seguridad, distribución de boletos, sonido, etc.

“Nosotros trajimos un modelo diferente: dijimos que los locales tienen que ser inteligentes... un modelo más integrado, con venta de boletos, patrocinios, socios alrededor de la experiencia”, agregó el empresario.

En sus inicios, uno de los primeros retos era que no había suficientes recintos para eventos de talla internacional porque no se podían hacer para más de 5 mil personas.

Actualmente, el Foro Sol es un estadio para eventos masivos con dos gradas permanentes con capacidad para 37 mil 500 personas y una explanada para 26 mil más.

Vive latino 98: El 28 y 29 de noviembre se realizó la primera edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino en las inmediaciones del Foro Sol de la Ciudad de México. (Foto: Facebook / AGN).