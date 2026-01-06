¡Pura mirra! Peso se deprecia ante el dólar en día de Reyes Magos

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este martes 6 de enero.

Los Reyes Magos no trajeron regalos al peso mexicano que se deprecia ante el dólar en la jornada de este 6 de enero y se acerca al techo de las 18 unidades.

El peso mexicano es la tercera moneda de mercados emergentes con mayores pérdidas ante el dólar debido a la presión del fortalecimiento del billete verde.

¿Cuánto pierde el peso ante el dólar HOY 6 de enero?

La depreciación del peso ante el dólar es de 0.24 por ciento, de acuerdo con Bloomberg, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.96 unidades , 6 centavos más en comparación con el cierre del lunes 5 de enero.

“El tipo de cambio es afectado por el fortalecimiento del dólar y el nerviosismo en el mercado derivado de la persistencia de las tensiones geopolíticas”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 18.43 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.43 unidades por billete verde, reportó el banco Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.18 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.90 por ciento.

¿Qué monedas se aprecian más ante el dólar este martes?

El peso chileno lidera las ganancias con una apreciación de 0.66 por ciento. Le siguen el ringgit de Malasia con 0.61 por ciento; el rublo ruso con 0.55 por ciento, y el peso colombiano con 0.55 por ciento.

Como el peso, otras monedas que se deprecian ante el dólar son el florín húngaro con 0.50 por ciento; la corona sueca con 0.26 por ciento; el shekel israelí con 0.22 por ciento, y el won surcoreano con 0.18 por ciento.

Con información de Valeria López