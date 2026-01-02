Peso arranca ‘recio’ el 2026: Gana 9 centavos al dólar este viernes

Así cerró el peso ante el dólar en la primera sesión oficial de 2026.

El peso mexicano cerró la jornada de este viernes 2 de enero con apreciación ante el dólar, en un contexto de baja volatilidad en los mercados financieros y expectativas de recortes a la tasa por parte de la Fed.

Los registros del Banco de México (Banxico) reflejaron que el tipo de cambio se ubicó en los 17.91 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 0.5 por ciento o bien de 9 centavos, comparado con el cierre del 31 de diciembre.

De acuerdo con Diego Albuja, analista de mercados en ATFX Latam, el movimiento de esta sesión se explica principalmente por la debilidad general del dólar estadounidense, ante la expectativa de que la Reserva Federal pueda iniciar recortes de tasas en los próximos días.

“Este escenario reduce el atractivo del dólar y favorece a monedas emergentes como el peso mexicano”, citó Albuja. La Fed tiene programada su primera reunión de política monetaria para el 28 y 29 de enero.

El especialista indicó que se suma el hecho de que México mantiene un diferencial de tasas todavía atractivo, lo que impulsa flujos hacia activos denominados en pesos, especialmente al inicio del año.

“Esta también fue una sesión con bajo volumen, típica de los primeros días de enero, lo que limita movimientos más amplios”, añadió. La Junta de Gobierno del Banco de México se reunirá unos días después que la Fed, el 5 de febrero.

El índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales, registró una subida marginal de 0.16 por ciento, en los 98.43 puntos. El índice dólar de Bloomberg (bbdxy) avanzó 0.06 por ciento a las mil 204.30 unidades.

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 18.34 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.34 unidades por cada billete verde, informó el banco Banamex.