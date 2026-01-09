Peso ‘araña’ las 18 unidades por amenaza de Trump de atacar a cárteles: ¿En cuánto se vende el dólar HOY?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar este viernes 9 de enero.

Pese a que la incertidumbre geopolítica se mantiene, el peso mexicano inicia la última jornada de la semana reportando avances marginales frente al dólar.

Las cifras de Bloomberg ubican a la moneda mexicana alrededor de los 17.9706 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.07 por ciento o 1.4 centavos, con respecto a su cierre anterior.

“A pesar de la apreciación del peso, persiste la incertidumbre sobre la política exterior de Estados Unidos y las próximas acciones de la administración de Donald Trump.

“Ayer en una entrevista, Trump mencionó que se están preparando para conducir ataques contra el crimen organizado sobre tierra, enviando la señal que podría ser en territorio mexicano”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿En cuánto se vende el dólar HOY 9 de enero?

En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 18.47 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

El índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un avance de 0.07 por ciento, en los 99.0 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) suma 0.07 por ciento en las mil 210.07 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.17 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.73 por ciento.

¿Cuáles son las divisas más apreciadas HOY 9 de enero?

Entre las divisas más apreciadas se encuentra el rublo ruso con 1.82 por ciento, el shekel israelí con 0.68 por ciento, el real brasileño con 0.49 por ciento, el peso chileno con 0.44 por ciento, el rand sudafricano con 0.37 por ciento, y el peso colombiano con 0.15 por ciento.