Peso, a nada de cruzar techo de las 18 unidades ante el dólar: Así está el tipo de cambio HOY

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este jueves 8 de enero.

El peso mexicano está muy cerca de cruzar el techo de las 18 unidades ante el dólar este jueves 8 de enero, mientras el mercado local analiza el dato de la inflación en diciembre.

El peso mexicano se deprecia 0.14 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.99 unidades, 3 centavos más con respecto al cierre del miércoles 7 de enero, informó Bloomberg.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó que la inflación se desaceleró más de lo esperado en diciembre, a 3.69 por ciento. La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, se ubicó en 4.33 por ciento, una cifra menor al 4.43 por ciento de noviembre.

El dato de inflación de diciembre podría dar ‘armas’ al Banco de México para un recorte la tasa de interés en su reunión de febrero, aunque la Encuesta Citi a analistas proyecto que la primera reducción de 2025 vendrá hasta mayo.

“La depreciación del peso ocurre a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense de acuerdo con su índice ponderado, debido a las publicaciones de indicadores económicos de relevancia”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿En cuánto se vende el dólar en los bancos HOY 8 de enero?

El banco Banamex informa que el dólar se vende en 18.43 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.43 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.18 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.68 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas este jueves 8 de enero están la corona sueca con 0.49 por ciento; el dólar neozelandés con 0.47 por ciento; el rand sudafricano con 0.44 por ciento; el dólar australiano con 0.40 por ciento, y el won surcoreano con 0.36 por ciento.

Con información de Valeria López