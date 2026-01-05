Peso amplía ganancias ante el dólar en mercado ‘atento’ a juicio de Maduro

Así cotiza el tipo de cambio en los mercados nacionales este lunes 5 de enero.

El peso mexicano amplía sus ganancias ante el dólar este lunes 5 de enero en un mercado atento a movimientos geopolíticos provocados por la captura de Nicolás Maduro.

El proceso contra el presidente de Venezuela comenzará en la mañana de este lunes cuando el juez Alvin Hellerstein lea oficialmente los cargos contra Maduro, quien podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

En medio del caso de la Fiscalía de EU contra Nicolás Maduro están también las amplias reservas de petróleo de Venezuela, una de las más grandes del mundo, que el presidente Donald Trump dijo que serán administradas por su Gobierno.

¿Cuánto se aprecia el peso ante el dólar HOY 5 de enero?

El peso mexicano gana 0.11 por ciento al dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.88 unidades, 3 centavos menos con respecto al cierre del viernes 2 de enero.

Esta será una semana “cargada” de indicadores económicos en Estados Unidos, especialmente datos de actividad y empleo, que podrían redefinir el ritmo de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, explicó Diego Albuja, analista de Mercados ATFX LATAM.

El banco Banamex reporta que el dólar se vende en 18.34 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.34 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.18 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.91 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas ante el dólar este lunes están el shekel israelí con 1.03 por ciento; el dólar de Hong Kong con 0.07 por ciento; el rand sudafricano con 0.02 por ciento, y el yuan chino con 0.01 por ciento.