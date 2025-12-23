Logra economía repuntar en octubre; prevén sigan riesgos

El sector servicios es el que claramente ha impulsado a la economía, no solamente durante este mes, sino también al largo de este año.

La actividad económica observó un ascenso en octubre del 1.6 por ciento a tasa anual, un dato por encima de la cifra observada en septiembre, que mostró una disminución del 0.4 por ciento, y siendo su mayor variación al alza desde julio de 2024, liderada por el sector de servicios y el primario, conforme a los datos publicados por el INEGI.

De acuerdo con los resultados del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), el sector servicios tuvo un crecimiento del 2.5 por ciento anual, su mejor desempeño desde mayo de 2024, siendo este sector el que claramente ha impulsado a la economía, no solamente durante este mes, sino también al largo de este año y convirtiéndose en el motor de la misma.

Por su parte, el sector industrial mostró una caída anual del 0.7 por ciento, con lo que se suman ochos meses consecutivos en negativo, aunque cabe señalar que esta caída fue menor a la del mes previo donde se contrajo 3.2 por ciento.

Por su lado, el sector de actividades primarias avanzó 11.8 por ciento, con lo que suma tres meses en terreno positivo.

En el acumulado del año, el IGAE muestra un crecimiento promedio de 0.29 por ciento, siendo la menor tasa de crecimiento anual para un periodo igual desde 2020, cuando la economía atravesaba la crisis de la pandemia y registró una caída para un periodo igual de 9.17 por ciento.

Preocupa debilidad

De acuerdo con los analistas de Banco Base, a pesar de que el IGAE de octubre tuvo un desempeño mejor al esperado con un avance marcado por las actividades terciarias, siguen las señales de debilidad en otros rubros que preocupan, como es el caso de las actividades secundarias, particularmente en la manufactura, situación derivada de la política comercial con EU y la incertidumbre generada alrededor de la misma.

“Las cifras de octubre del IGAE muestran un rebote de la actividad secundaria (actividad industrial) y terciaria (comercio y servicios), pero no hay información suficiente para confirmar un cambio de tendencia para la actividad económica”, subrayaron los expertos.

Así mismo añadieron que, entre los riesgos a la baja destaca que, al interior de las actividades secundarias, la manufactura se contrajo 0.3 por ciento mensual y 1.5 por ciento anual, sumando 5 meses consecutivos de contracción, algo que no ha ocurrido desde el periodo entre agosto de 2019 y septiembre de 2020.

“La manufactura representa cerca del 20.4 por ciento del PIB de México y su debilidad es resultado de sectores afectados por la política comercial proteccionista de Estados Unidos, en particular los aranceles a las importaciones del sector automotriz y siderúrgico”, señalaron los analistas.

Para Pau Messeguer, economista en jefe de Banco Multiva, a propósito de la industria y especialmente de las manufacturas, estima que para los últimos meses del año estas últimas observarán una trayectoria lateral y con posibilidades de mejora el siguiente año, siempre y cuando se observen ciertas condiciones durante este periodo.

En este sentido, el experto añadió que “anticipamos que las manufacturas continúen mostrando una trayectoria lateral en el cierre de año. En este contexto, un mayor dinamismo del mercado interno y un incremento en la inversión productiva serán elementos clave para que en 2026 pueda observarse un mejor desempeño del sector manufacturero”.

Advierten riesgos

Para los analistas de Grupo Coppel, tras dichas cifras mantienen su proyección de crecimiento para todo 2025 en 0.5 por ciento.

Además, los especialistas destacan que aún persisten ciertos factores de riesgo sobre temas relacionados al gasto público, entre otros. “No obstante a las cifras recientes, persisten riesgos relevantes a la baja, entre los que destacan la debilidad estructural de la inversión, la continua contención del gasto público”, añadieron.

Por su lado, para los analistas de Banamex, la proyección de crecimiento del PIB para este último cuarto de 2025 considerando los resultados de hoy se ubica entorno al 0.2 por ciento trimestral, y estiman un desempeño mejor de cara al 2026, año en el cual podría situar a la economía en el 1.5 por ciento.

“Estimamos una recuperación gradual de la actividad productiva a medida que el gasto público se incremente, la incertidumbre se modere de manera más significativa, la economía de EUA se acelere (a partir del 1T26), la actividad petrolera consolide su estabilización, y se fortalezca la recuperación en la creación de empleos formales”, proyectaron los expertos.