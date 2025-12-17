Consumo interno, talón de Aquiles del PIB

El 2025 concluye con datos de crecimiento económico no tan positivos, eso sí, el próximo año se prevé que será “menos malo” que éste, ya que al menos se tiene una expectativa de crecimiento mayor, y que se logre transitar un buen acuerdo del tratado comercial, esa es la esperanza desde luego.

La ola de incrementos en impuestos que se tendrá en el arranque del año también será un factor de peso en la economía mexicana, y aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que lleva Edgar Amador ha tenido un buen control en otros datos macroeconómicos, es un hecho que la debilidad del consumo interno recorta el crecimiento económico de cualquier país.

En este año que finaliza, desde las perspectivas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y también el siguiente, México será una de las economías con el desempeño más débil en América Latina sólo mejor que Bolivia, Cuba y Haití, así de mal el panorama.

Esto porque al igual que el sector privado mexicano se estima que se concluya con un crecimiento del PIB de 0.4 por ciento en 2025 y 1.3 por ciento en 2026, ante el debilitamiento del consumo interno y la inversión.

La pronunciada caída del consumo y de la inversión han pegado directo a la economía, y de no reactivarse serán otra piedra en el camino para el país, por eso el afán del gobierno de la presidenta Sheinbaum de que los empresarios mexicanos le entren ya al “quite” a invertir y no sigan estando en espera de mejores noticias.

La incertidumbre en torno a las condiciones de acceso al mercado de Estados Unidos ha impactado negativamente también los anuncios y la materialización de inversiones, dicho tanto por empresarios, directivos financieros, incluido José Manuel Salazar Xirinachs, secretario ejecutivo de la OCDE.

El consumo privado creció 0.1 por ciento interanual en enero a septiembre asociado al aumento del desempleo, menor ingreso por la caída de las remesas en 5.1 por ciento y caída de 7.3 por ciento en la inversión fija bruta, factores que habían sido compensados a través del sector exportador.

Hacia el 2026 se anticipa una mejora del PIB de 1.3 por ciento ante la expectativa de una ratificación del T-MEC hacia finales del año, aunque va a depender de qué tipo de negociación se obtenga y por los efectos positivos del turismo vinculados a la celebración del Mundial de Futbol.

El Mundial podría reactivar el consumo, ya que es un hecho que los países que son anfitriones reciben mucho turismo y mucho dinero, de manera que eso le va a agregar un poco al crecimiento en el caso de México, pero más allá de eso, si no se logra reactivar la inversión privada y el consumo sigue a la baja, el panorama no pinta nada bien, ojalá nos equivoquemos.

Déficit de vivienda a cubrir con sorteo

Es un hecho que el déficit de vivienda para las familias que recién se forman es alto, y se tienen años de atraso para poder cumplir la alta demanda, y si bien ha habido buenas intenciones del gobierno actual de hacer cambios, algunas de las ideas que surgieron al principio causaron más preocupación que alegría.

Al menos, una buena noticia para miles de familias mexicanas con el inicio de 154 sorteos en 147 municipios de 30 entidades del país para la asignación de 31 mil 934 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Hoy es el segundo sorteo en una tómbola de la que se obtiene un número de registro de la familia beneficiada y el proceso es supervisado por un interventor de la Secretaría de Gobernación, así como por un notario.

Aunque el proceso para llegar ahí puede ser refutado, ya que la Conavi llevó a cabo una inscripción en territorio a través de asambleas y vía Internet, y la demanda fue superior, se decidió hacer un sorteo para seleccionar a las primeras familias beneficiadas de las 161 mil personas que se registraron en este primer ejercicio.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, no se trata de derechohabientes del IMSS, del Infonavit o del FOVISSSTE, ya que derivado de la situación económica de las familias, fue seleccionado un número para participar.

La meta de construcción de este año ya se superó, según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a cargo de Edna Elena Vega, ya que, al tener 390 mil 973 viviendas en obra, eso representa un avance sexenal de 22 por ciento, de las que 81 mil 896 corresponden a la Conavi y 308 mil 987 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Es decir, un increíble avance en este tema. ¿será?

Vector fuera del sistema

Oficialmente ya la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que lleva Ángel Cabrera revocó la licencia para operar como casa de bolsa y operadora de fondos de inversión a Vector que tenía como director Edgardo Cantú y que tuvo en su momento como fundador al exasesor económico Alfonso Romo.

Luego de ser acusada por Estados Unidos por temas de presunto lavado de dinero, ahora la casa de bolsa de acuerdo con el oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la primera semana de diciembre solicitó la revocación de la licencia que le permitía operar como casa de bolsa desde 1976 y la que tenía del 22 de septiembre de 2004 como sociedad operadora de sociedades de inversión.

La solicitud fue aceptada por las autoridades financieras y se les otorgó la revocación, desde luego esto luego de las acusaciones y de que también Finamex formalizó acuerdos con la casa de bolsa para adquirir algunas de sus cuentas y fondos de inversión; en tanto que Insigneo Financial Group acordó la adquisición de las cuentas de clientes de Vector Global Wealth Management Group, así como de su área de Asesor Registrado de Inversiones. Buena suerte en estos nuevos procesos.

Tarjetas de Débito avanzan en El Buen Fin

Para la Asociación de Bancos de México (ABM) que preside Emilio Romano, el Buen Fin tuvo muy buenos resultados y sobre todo las tarjetas de débito avanzan en su uso en las compras, ya que se logró observar un incremento del 16 por ciento en las transacciones promedio diarias.

Hubo 196 millones de transacciones, 16 por ciento más que el año pasado, y en tarjetas de débito el crecimiento fue del 14 por ciento y en tarjetas de crédito del 20 por ciento, un muy buen Buen Fin.

