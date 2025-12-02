El giro generacional en las firmas de servicios profesionales (III)

Hemos abordado la manera como la irrupción de herramientas tecnológicas está revolucionando los modelos tradicionales de negocio de las firmas de servicios que están siendo forzadas a modificar su estructura y la entrega de valor agregado, utilizando a la tecnología en reemplazo de horas de trabajo humano.

Esta tercera y última parte de la entrega incluye reflexiones precisamente desde la base tradicional de la pirámide, desde el talento más joven acostumbrado a realizar tareas básicas en el asesoramiento de clientes mientras se adquieren la experiencia y la madurez necesarias para acceder a los escalones más sénior de la organización.

En este contexto, ¿de qué manera se formará el talento joven de las firmas si sus labores habituales son reemplazadas por IA?, ¿quién seguirá nutriendo de talento a las firmas de servicios ante este desplazamiento generacional? y, consecuentemente, ¿cuál es el futuro de las firmas tradicionales de servicios?

En efecto, la adopción de IA en firmas de consultoría está transformando el mercado laboral, especialmente para los jóvenes recién egresados de universidades al automatizar tareas rutinarias tradicionalmente asignadas a posiciones júnior, lo que priva a los jóvenes de la experiencia necesaria para avanzar en su carrera.

En campos expuestos a la IA como el desarrollo de software y el soporte al cliente, se ha observado una caída del 13% en el empleo para trabajadores jóvenes (de 22 a 25 años) en ocupaciones altamente afectadas. Esto se debe a que la IA automatiza tareas codificadas y repetitivas que solían ser el punto de partida para los egresados, dejando a los veteranos con ventaja por su conocimiento tácito no fácilmente replicable.

En las grandes firmas de servicios como las Big Four la contratación de graduados ha caído un 44% debido a que la IA asume el trabajo de nivel inicial. Un caso ilustrativo es el de un científico de datos de PwC que desarrolló agentes de IA para reducir equipos en un 30%, solo para ser despedido poco después, destacando cómo la IA puede devorar los roles que la crean. En general, las ofertas de empleo de nivel inicial han disminuido un 35% en EU desde 2023, afectando especialmente a sectores de servicios como atención al cliente y entrada de datos.

En paralelo, esto puede amplificar desigualdades al afectar a egresados de hogares de bajos ingresos que dependen de empleos de servicio de bajo umbral (como call centers), quienes enfrentan una extinción de estos roles, con un aumento del 70% en interacciones iniciales con bots de IA en solo un año. Estudios de Stanford confirman que el impacto es mayor en la contratación de nuevos empleados, no en salarios, y se acelera desde la llegada de herramientas como ChatGPT en 2023.

Otra cara de la moneda nos muestra que la IA puede empoderar a los jóvenes que la integran en su flujo de trabajo y abordar problemas más complejos y de mayor visibilidad, acelerando su desarrollo profesional.

De hecho, los empleados con menos experiencia pueden beneficiarse más de estas herramientas, construir capacidades nuevas y manejar tareas avanzadas, acortando el camino hacia roles sénior.

En lugar de eliminar empleos, la IA puede redistribuir roles y demandar habilidades como pensamiento crítico, comunicación y experiencia técnica, priorizándolas sobre títulos universitarios tradicionales.

En este sentido, resulta esencial que tanto las universidades como los empleadores actúen en forma coordinada en la redefinición de competencias y funciones del personal júnior, revisando a profundidad planes de estudios y nuevas competencias requeridas en el ámbito profesional.

Esto podría fomentar un cambio hacia experiencias basadas en portafolios en donde los egresados realizan trabajos independientes con IA para demostrar competencias reemplazando tareas iniciales tradicionales y superando barreras habituales en el desarrollo profesional de las personas.

Las firmas que logren complementar el perfil de desempeño del talento más joven con la utilización de herramientas propietarias de IA, podrían erigirse en la cantera de líderes futuros que aprovechen una coyuntura de adaptabilidad tecnológica y cercanía con generaciones más jóvenes de clientes.

Las instituciones educativas y las firmas de servicios comparten el reto de mantener vigente el perfil profesional y las responsabilidades del primer eslabón en la cadena de talento: las y los jóvenes recién egresados de las aulas.