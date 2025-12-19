¿Fiebre del oro para 2026? Se mueve cerca de máximos históricos y datos de EU respaldan recorte de tasas

El oro al contado subió un 0,1 por ciento, hasta los 4.338,88 dólares la onza, a las 16:59 en Nueva York. (Bloomberg).

El oro se estabilizó cerca de un máximo histórico, mientras los operadores evaluaban las perspectivas de la política monetaria estadounidense luego de los datos económicos que respaldaron el argumento a favor de recortes en las tasas de interés.

El oro al contado subió un 0,6 por ciento el viernes antes de frenar su avance para cotizar cerca de los 4.340 dólares la onza, lo que le permitió registrar su segunda semana consecutiva de ganancias.

El índice básico de precios al consumidor de EU subió a su ritmo más lento desde principios de 2021, según datos publicados el jueves, lo que refuerza los argumentos a favor de unos costes de financiación más bajos, un factor de apoyo para los metales preciosos que no ofrecen rendimientos.

Sin embargo, el último informe de inflación se vio afectado por un cierre gubernamental récord de seis semanas que finalizó el mes pasado.

¿Cuál es el futuro de la política monetaria en EU?

Desde que implementó su tercer recorte consecutivo de tasas la semana pasada, la Reserva Federal se ha mostrado ambigua sobre el ritmo futuro de la flexibilización monetaria.

Los operadores estiman una probabilidad de aproximadamente el 20 por ciento de una reducción en enero, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha abogado enérgicamente por una reducción de las tasas el próximo año.

¿Cómo se han comportado el oro y la plata en 2025?

Los metales preciosos han experimentado un repunte vertiginoso este año, y tanto el oro como la plata se encaminan a sus mejores resultados anuales desde 1979.

La plata ha más que duplicado su valor y el oro ha subido casi dos tercios en una racha impulsada por las elevadas compras de los bancos centrales y las entradas de capital en fondos cotizados en bolsa respaldados por lingotes.

La caída de las tasas de interés en EU ha llevado a los inversores en ETF a “comenzar a competir con los bancos centrales por una cantidad limitada de lingotes”, según comentaron en una nota analistas de Goldman Sachs Group Inc., entre ellos Daan Struyven.

“Prevemos que los mismos dos factores —la alta demanda estructural de los bancos centrales y el apoyo cíclico de los recortes de la Fed— impulsarán aún más el precio del oro”.

El platino también ha más que duplicado su valor este año. El aumento del metal a más de 1.980 dólares la onza —el máximo desde 2008— se produce en un momento en que el mercado londinense muestra señales de ajuste, con los bancos aparcando sus suministros en Estados Unidos para protegerse del riesgo de aranceles.

El oro al contado subió un 0,1 por ciento, hasta los 4.338,88 dólares la onza, a las 16:59 en Nueva York, un 0,9 por ciento más en la semana. Alcanzó un máximo histórico de más de 4.381 dólares en octubre.

La plata subió un 2,6 por ciento, hasta los 67,16 dólares la onza, cotizando cerca del récord de 66,89 dólares establecido el miércoles. El platino y el paladio también subieron. El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,2 por ciento.