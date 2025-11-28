¿Políticos suizos sobornaron a Trump? Acusan que regalaron oro y relojes Rolex previo a aranceles

Donald Trump recibió relojes Rolex y oro de empresarios suizos previo a la reducción de aranceles.

Los políticos suizos presentaron una denuncia penal ante el fiscal principal del país por un reloj de mesa Rolex y una barra de oro grabada que ejecutivos empresariales le regalaron al presidente estadounidense Donald Trump poco antes de que aceptara reducir los aranceles a las exportaciones del país.

Dos diputados suizos, Greta Gysin y Raphael Mahaim, pidieron a la Fiscalía General que investigara si los regalos equivalían a soborno a funcionarios extranjeros, según la carta del 26 de noviembre a la que tuvo acceso Bloomberg.

El lingote de oro valía al menos 124 mil dólares y el reloj podría llegar a valer hasta 25 mil francos, escribieron los políticos, citando estimaciones de la prensa especializada.

La Fiscalía General confirmó la recepción de la carta y otras dos sobre el caso, todas presentadas contra personas desconocidas. Afirmó que las examinará como cualquier solicitud similar, pero enfatizó que hacerlo no implica que se haya abierto una investigación.

¿Qué dijo la Casa Blanca sobre los regalos suizos a Trump?

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. “La persona promedio cuestiona con razón la legalidad de estos regalos ofrecidos al presidente estadounidense para lograr que desbloquee un archivo de negociaciones comerciales”, según la carta.

Las críticas reflejan el creciente malestar entre los políticos de izquierda por el cabildeo que llevó a Suiza este mes a asegurar una reducción de los aranceles del 39 por ciento que Trump impuso el 1 de agosto.

Un grupo de ejecutivos empresariales suizos de alto perfil visitó a Trump en la Oficina Oval a principios de este mes, donde se le entregaron los obsequios.

El viaje, del que se informó al gobierno suizo y cuya preparación se coordinó con las autoridades, se produjo tras semanas de intensa diplomacia itinerante a Washington, D. C. por parte de altos funcionarios suizos que buscaban cambiar la opinión del presidente.

¿Qué sabemos de los aranceles de Trump a Suiza?

El arancel del 39 por ciento provocó la primera contracción en más de dos años de la economía suiza, dependiente de las exportaciones.

En un comunicado posterior a la reunión, los ejecutivos indicaron que su visita fue una iniciativa privada, pero añadieron que el contenido de sus conversaciones con el presidente Trump se compartió con el gobierno suizo.

“Toda nuestra iniciativa se llevó a cabo en el espíritu de unidad suiza entre los sectores público y privado”, afirmaron.

Menos de dos semanas después de la reunión en el Despacho Oval, Estados Unidos acordó reducir los aranceles a las importaciones suizas al 15 por ciento, a cambio de un amplio compromiso de inversión de 200 mil millones de dólares por parte de empresas suizas durante los próximos cinco años.

Un acuerdo comercial integral aún está en negociaciones, y los negociadores pretenden concluirlo para el primer trimestre del próximo año.