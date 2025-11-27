Sheinbaum quiere ‘meter gol’ en sorteo del Mundial 2026: No descarta encuentro con Trump

Sheinbaum y Trump podrían tener su primer encuentro cara a cara en el sorteo de la Copa Mundial 2026. (Foto: Hannah Beier y Fred Ramos/Bloomberg)

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su primera reunión cara a cara con Donald Trump podría tener lugar la próxima semana, durante el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Washington.

Sheinbaum dijo este jueves que está esperando a que el presidente estadounidense y el primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmen su asistencia al sorteo del 5 de diciembre antes de decidir si ella misma acudirá.

“Aún no se ha decidido. No he hablado con el presidente Trump recientemente”, dijo Sheinbaum durante su rueda de prensa diaria en Ciudad de México, y añadió que esperaba poder dar más información a principios de la próxima semana. “Veremos si es posible celebrar una reunión”.

La presidenta de México tenía previsto reunirse con su homólogo estadounidense en junio en la cumbre del Grupo de los Siete que Carney organizó en Kananaskis, Alberta. Sin embargo, Trump abandonó la reunión un día antes debido al aumento de la tensión entre Israel e Irán, país que posteriormente fue bombardeado por Estados Unidos.

Sheinbaum afirmó que pronto se podría alcanzar un acuerdo comercial sobre 54 barreras no arancelarias entre México y Estados Unidos. También se prevé que el próximo mes se celebre una reunión sobre cuestiones de seguridad entre funcionarios de ambos países.

Obras y preparativos rumbo al Mundial 2026

La presidenta mexicana estuvo acompañada por la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, así como los gobernadores de Jalisco y Nuevo León. La capital del país albergará cinco partidos, mientras que Guadalajara y Monterrey, capitales de esos dos estados, serán sede de cuatro juegos cada una.

Sheinbaum indicó que su gobierno dará a las tres administraciones locales entre mil 500 y 2 mil millones de pesos (109 millones de dólares) cada una el próximo año para completar los proyectos de infraestructura antes de la Copa del Mundo.

La jefa de Gobierno y los gobernadores presentaron sus principales proyectos para dar la bienvenida a los visitantes de la competencia, entre los que se incluyen la renovación de los principales aeropuertos y, en el caso de Nuevo León y Jalisco, nuevas líneas de metro. También están organizando conciertos y actividades culturales.

Ciudad de México se centrará la renovación del alumbrado para garantizar la seguridad en las calles, dijo Brugada. “El centro histórico se transformará con 50 kilómetros de alumbrado en todas las calles”.

La capital federal también está instalando 30 mil cámaras para convertirse en “la ciudad más vigilada por videocámaras de América”, añadió la funcionaria.

Ciudad de México tiene previsto invertir 6 mil millones de pesos en infraestructura urbana, turística y de movilidad, según su fondo de inversión turística. Por su parte, el gobierno de Sheinbaum tiene la intención de gastar unos 8 mil millones de pesos en la renovación del aeropuerto internacional de la capital.