Cotización del oro y la plata alcanza nuevo récord: ¿Por qué su precio anda por el cielo?

El oro y la plata subieron a máximos históricos, ya que las crecientes tensiones geopolíticas y las apuestas sobre nuevos recortes de las tasas en Estados Unidos agregaron impulso al mejor desempeño anual en más de cuatro décadas.

El oro subió hasta un 2.4 por ciento, superando el récord anterior de 4,381 dólares la onza, establecido en octubre, mientras que la plata se recuperó hasta un 3.4 por ciento, acercándose a los 70 dólares la onza. Este movimiento prolonga un vertiginoso repunte que ha encaminado a ambos metales hacia su mejor rendimiento anual desde 1979.

El último impulso alcista se produce cuando los operadores apuestan a que la Reserva Federal (Fed) recortará los tipos de interés dos veces en 2026, y el presidente estadounidense, Donald Trump, también aboga por una política monetaria más flexible. Los tipos más bajos suelen ser un factor favorable para los metales preciosos, que no pagan intereses.

Tensión con Venezuela impulsa los metales

Las crecientes tensiones geopolíticas también están reforzando el atractivo del oro y la plata como activos refugio. Estados Unidos ha intensificado el bloqueo petrolero contra Venezuela, aumentando la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, mientras que Ucrania atacó por primera vez un petrolero de la flota paralela rusa en el mar Mediterráneo.

“El repunte de hoy está impulsado en gran medida por el posicionamiento temprano en torno a las expectativas de recortes de tasas de la Fed, amplificado por la escasa liquidez de fin de año”, dijo Dilin Wu, estratega de Pepperstone.

El lento crecimiento del empleo y la inflación estadounidense más suave de lo esperado en noviembre respaldaron la narrativa de más recortes de tasas, dijo.

¿Cuánto ha subido el oro en 2025?

El oro ha subido un 67 por ciento este año, impulsado por el aumento de las compras de los bancos centrales y las entradas de capital en fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por lingotes.

Las agresivas medidas de Trump para reestructurar el comercio mundial, así como sus amenazas a la independencia del banco central estadounidense, impulsaron el vertiginoso repunte a principios de este año.

Los inversores también han desempeñado un papel importante en el ascenso del oro, impulsados ​​en parte por la llamada operación de devaluación: una retirada de los bonos soberanos y las monedas en las que están denominados por temor a que su valor se erosione con el tiempo debido al aumento de los niveles de deuda.

Los ETF respaldados por oro han experimentado un aumento en las entradas de capital durante las últimas cuatro semanas consecutivas, según datos recopilados por Bloomberg, y las cifras del Consejo Mundial del Oro muestran que las tenencias totales en estos fondos han aumentado todos los meses de este año, excepto en mayo.

¿Cómo cotizan otros metales preciosos?

Otros metales preciosos también subieron, como el paladio, que llegó a subir un 7.1 por ciento, alcanzando su máximo en casi tres años. El platino subió por octava sesión consecutiva y cotizó por encima de los 2,000 dólares por primera vez desde 2008.

El oro se ha recuperado rápidamente tras retroceder desde su máximo en octubre, cuando el repunte se consideró intenso y sobrecalentado, y ahora está posicionado para mantener estas ganancias el próximo año.

Goldman Sachs Group se encuentra entre varios bancos que predicen que los precios seguirán subiendo en 2026, emitiendo un escenario base de 4,900 dólares por onza con riesgos al alza. Los inversores en ETF, según la entidad, están empezando a competir con los bancos centrales por la limitada oferta física.

Las compras de los bancos centrales, la demanda física y la cobertura geopolítica fueron “anclajes a medio y largo plazo, mientras que la política de la Reserva Federal y los tipos de interés reales siguen impulsando las fluctuaciones cíclicas”, según Wu, de Pepperstone.

Los nuevos participantes en el mercado del oro, como emisores de criptomonedas estables como Tether Holdings SA y ciertos departamentos de tesorería corporativos, estaban creando una “base de capital más amplia” que “aumenta la resiliencia de la demanda”, afirmó en una nota.

¿Por qué ha subido el valor de la plata?

El reciente avance de la plata se ha visto impulsado por las entradas especulativas y las persistentes dislocaciones de la oferta en los principales centros comerciales tras una histórica contracción de posiciones cortas en octubre.

El volumen total de negociación de futuros de plata en Shanghái se disparó a principios de este mes hasta niveles cercanos a los observados durante la crisis de hace un par de meses.

El platino, que ha subido alrededor de un 124 por ciento este año, ha aumentado su precio con mayor rapidez en los últimos días, a medida que el mercado londinense muestra señales de ajuste.

Los bancos están depositando más metal en EU para protegerse del riesgo de aranceles, mientras que las exportaciones a China han sido robustas a medida que crece la demanda y los contratos comienzan a cotizar en la Bolsa de Futuros de Guangzhou.

El oro al contado subió un 2.4 por ciento, hasta los 4,441 dólares la onza, a las 16:04 en Nueva York. La plata avanzó un 2.6 por ciento, hasta los 68.92 dólares la onza. El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0.3 por ciento.

Los principales factores que afectaron al mercado fueron la perspectiva de más recortes de tasas y “preocupaciones geopolíticas, particularmente en torno a Ucrania y la reciente estrategia de seguridad nacional de la administración Trump”, dijo Nicholas Frappell, jefe global de mercados institucionales de ABC Refinery en Sydney, y agregó que las tensiones entre Japón y China y la situación en Venezuela también estaban apoyando al oro.