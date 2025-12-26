‘Sí quiero oro, plata... y hasta platino’: Metales rompen récord de cotizaciones en 2025

Se espera que el cobre sea uno de los principales beneficiarios de la transición energética mundial, lo que lo convertirá en uno de los mayores ganadores en 2025. (Bloomberg).

El cobre subió a un récord en Shanghái y se recuperó en Nueva York, lo que se sumó a las importantes ganancias anuales a medida que los inversores apuestan a suministros globales más ajustados en 2026, al tiempo que incorporan el impacto de un dólar estadounidense más débil.

En China, los precios subieron hasta un 4,7 por ciento, cotizando cerca de los 100.000 yuanes (14.270 dólares) por tonelada en la Bolsa de Futuros de Shanghái por primera vez.

El cobre también gana en 2025

Los futuros negociados en el Comex de Nueva York subieron hasta un 5,6 por ciento, hasta los 5,8075 dólares por libra, el nivel intradía más alto desde una contracción de posiciones cortas sin precedentes en julio. La negociación de referencia en la Bolsa de Metales de Londres reabrirá el lunes después del descanso navideño.

El último avance del cobre el viernes se produjo cuando los metales preciosos también subieron, con el oro, la plata y el platino, alcanzando máximos históricos en un poderoso repunte de fin de año que ha dominado los mercados mundiales de materias primas.

En cuanto a la demanda, se espera que el cobre sea uno de los principales beneficiarios de la transición energética mundial, lo que lo convertirá en uno de los mayores ganadores en 2025, con un avance de aproximadamente el 42 por ciento en Nueva York.

El 2025 fue el año de los metales: ¿Por qué?

Los metales han registrado importantes avances en diciembre, culminando un año en el que las dislocaciones comerciales, las incertidumbres geopolíticas y los shocks de oferta se han combinado para sacudir la industria.

A principios de este año, los contratos de cobre en Comex se dispararon a un récord en previsión de que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera aranceles.

Si bien finalmente excluyó de los gravámenes la forma más comercializada del producto, esta decisión deberá revisarse en 2026. La continua afluencia de metal a EU ha suscitado la preocupación de que los compradores de otros países puedan acabar compitiendo por el suministro.

Los precios se vieron impulsados ​​adicionalmente en las últimas sesiones por la caída del dólar estadounidense, con un indicador de Bloomberg sobre la moneda en camino de registrar su mayor pérdida semanal desde junio. Esta tendencia abarata las materias primas para la mayoría de los compradores.

En el Comex, el cobre subió un 4,7 por ciento para cerrar en 5,8395 dólares en Nueva York.