Efectos sobre México de la reunión EU China

La reunión entre Estados Unidos y China —en el contexto actual de tensiones comerciales, relocalización industrial, migración, seguridad y renegociación implícita del T-MEC— puede tener efectos muy importantes sobre la economía mexicana, tanto positivos como negativos. Analicemos. En primer efecto que se puede esperar es sobre el comercio exterior y el TMEC, la relación con Estados Unidos sigue siendo el principal determinante externo del crecimiento mexicano. Más del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen al mercado estadounidense. En una perspectiva positiva, los posibles efectos de la reunión podría ser una reducción de incertidumbre sobre el futuro del T-MEC, mayor claridad sobre reglas de origen y contenido regional, si se confirma de que México seguirá siendo pieza central del nearshoring norteamericano y esto podría acompañarse de nuevas inversiones manufactureras en: automotriz, semiconductores, electrodomésticos, logística, y dispositivos médicos.

Sin embargo, si la reunión deriva en presiones proteccionistas de Estados Unidos, podrían elevarse aranceles sectoriales, endurecerse inspecciones aduanales, aumentar controversias laborales, y presionar para elevar el contenido nacional estadounidense. Los sectores vulnerables son: automotriz, acero, aluminio, agroexportaciones, y autopartes. La rivalidad entre Estados Unidos y China favorece a México como plataforma manufacturera, favoreciendo a ciertas regiones: como son el norte fronterizo (Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Baja California), y Bajío (Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí) y a ciertos sectores, como automotriz eléctrico, electrónica avanzada, centros logísticos, manufactura aeroespacial, data centers y energía e infraestructura. Un dato importante es que el conflicto puede elevar exportaciones, aumentar empleo formal, impulsar salarios industriales, y continuar atrayendo inversión extranjera directa.

Uno de los temas más delicados en cualquier reunión bilateral es el de la migración y las remesas. Esta reunión contempla varios escenarios, uno favoralbe con programas de movilidad laboral temporal, menor tensión migratoria y protección parcial a trabajadores mexicanos. El escenario adverso es un escenario en que se enfrenten deportaciones masivas, restricciones fronterizas y mayor presión sobre estados fronterizos mexicanos.

Un área que saldrá a relucir en la reunión del presidente Trump y el presidente de China, Xi Jiping, es el de la seguridad y narcotráfico. Estados Unidos probablemente presione en: combate al fentanilo, control fronterizo, vigilancia aduanal, y cooperación militar y de inteligencia. Los posibles efectos económicos serán mayores controles logísticos, retrasos fronterizos, incremento de costos comerciales, y presión sobre puertos y aduanas.

Un elemento clave de las pláticas será la energía que es un punto potencial de conflicto, que es uno de los temas más sensibles del T-MEC. Estados Unidos puede presionar por: apertura energética, certidumbre para inversión privada, energías limpias, y acceso de empresas estadounidenses al mercado mexicano, arguyendo que esto traerá impactos potenciales positivos, como es más inversión en electricidad, expansión de redes, nuevos proyectos renovables y mayor capacidad industrial. Si no hay los efectos esperados se darían controversias bajo T-MEC, sanciones comerciales, y freno a inversiones si persiste incertidumbre regulatoria. Esto es particularmente importante porque México enfrenta un cuello de botella eléctrico hacia 2030.

Si la reunión transmite estabilidad se podría esperar un fortalecimiento del peso, menores primas de riesgo, mayor inversión, y reducción de volatilidad. Si transmite confrontación la expectativa es que se diera depreciación cambiaria, salida de capitales, caída bursátil, y menor inversión privada.

El tema de fondo es que México se encuentra entre dos modelos de desarrollo, en donde México intenta equilibrar integración profunda con Norteamérica, con sustitución parcial de importaciones, política industrial, soberanía energética, y competencia con Asia. En este contexto México enfrenta una decisión estratégica, entre convertirse en una plataforma avanzada, esto implicaría elevar contenido tecnológico, mayor inversión en I+D, integración regional sofisticada, y el fortalecimiento de proveedores nacionales. La otra opción es permanecer como maquila ampliada con: bajo valor agregado, dependencia tecnológica, salarios relativamente bajos, y limitada innovación nacional. De esta forma la reunión Estados Unidos–China puede definir: el ritmo del nearshoring, la estabilidad del T-MEC, la inversión extranjera, la política energética, el empleo manufacturero, y el crecimiento económico mexicano hacia 2030. El mayor riesgo para México no es solamente un conflicto comercial, sino perder la oportunidad histórica de transformar la integración con Norteamérica en un verdadero proceso de industrialización de alto valor agregado.