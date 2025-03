¿Narcocultura en la Universidad de Guadalajara?

Ayer se viralizó en redes sociales un video de Los Alegres del Barranco, y no por el talento del grupo, sino porque en el evento –realizado el 29 de marzo en un auditorio de la Universidad de Guadalajara– se mostraron en las pantallas gigantes del recinto un collage de fotografías de Nemesio Oseguera, líder del CJNG y uno de los criminales más buscados en Estados Unidos. El hecho ocurre en el marco del hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, el 5 de marzo pasado, donde presuntamente el CJNG adiestraba y torturaba gente. No es la primera vez que un grupo que canta narcocorridos se presenta en ese auditorio, y ya hay algunos más agendados. ¿Qué dirá el rector Ricardo Villanueva de que se promueve la narcocultura en la universidad?

Diputados, promotores de ‘tiempo completo’

Aunque están en espera aún de decenas de leyes reglamentarias para “revisar” y aprobar, diputados federales de la autodenominada ‘4T’ recibieron, entre muchas otras, dos nuevas instrucciones muy claras. Se les pidió promover la afiliación a Morena, para llegar al padrón de los 10 millones, e impulsar y explicar a los ciudadanos el significado y alcance –según ellos– de la elección de los integrantes del Poder Judicial. Pues tendrán que hacerlo en corto o con sus vecinos porque el INE fue claro en prohibir a los servidores públicos la promoción de la elección.

Noroña desoye al INE

Y precisamente, a pesar de que el INE prohibió a los funcionarios promover la elección judicial, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado –cámara que fue copartícipe de la organización de la elección–, habló del proceso durante su mitin de ayer en Ciudad del Carmen, Campeche. No sólo eso, sino que siguió estirando la liga de su pleito con el expresidente Felipe Calderón, al recordar que lo topó en un vuelo. Se refirió a él como “El comandante Borolas, alias Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa. ¡Digo bien su nombre, para que no me digan bellaco!”, bromeó.

Fondo fantasma

Con la novedad de que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en el acto encabezado ayer por la presidenta Sheinbaum, reveló que en 1933 se creó un fondo para construir la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, el cual, aseguró, desapareció en 1992, cuando era gobernador el priista Manlio Fabio Beltrones: “Quién sabe dónde lo dejó, lo desapareció”. Sin embargo, celebró que la presidenta Sheinbaum, gracias a la solicitud de Andrés Manuel López Obrador, ayer dio el banderazo de salida para construir dicha carretera. A ver qué dice al respecto el hoy senador sin bancada, Beltrones Rivera.

Hieren a buscadora de Jalisco en intento de secuestro

Y mientras en un auditorio de la Universidad de Guadalajara se promueven los narcocorridos, el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco denunció que la buscadora Teresa González Murillo resultó gravemente herida en un intento de secuestro ocurrido el jueves. De acuerdo con el colectivo, Teresa se debate entre la vida y la muerte, mientras la fiscalía no se ha pronunciado al respecto. Teresa busca a su hermano Jaime, quien fue reportado desaparecido el 2 de septiembre de 2024, cuando fue visto por última vez en el centro de Guadalajara.

Las indiscreciones de Loretta

En su campaña para ser electa ministra, Loretta Ortiz balconeó a su difunto marido. “Mi esposo, que acaba de fallecer, José Agustín Ortiz Pinchetti, a las fiestas de familia, ¿a quién creen que llevaba, a su esposa, a la que había dejado, o a la concubina? ¿A quién creen que llevaba a las reuniones familiares? ¡A la concubina!”. Minutos antes sostuvo que parece que los juzgadores “estamos en el Olimpo de los dioses”. Quizá al compartir esa particularidad de su vida privada quiso decir que los ministros también tienen problemas de pareja, pero ¿en verdad había necesidad?