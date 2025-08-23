Trump ‘abraza’ a TikTok: Extenderá prórroga hasta que alguien compre la aplicación en EU

Donald Trump extenderá la prórroga para que TikTok opere en EU hasta que se encuentre un comprador. (AP)

El presidente estadounidense Donald Trump señaló que las preocupaciones sobre la seguridad nacional y la privacidad relacionadas con TikTok y su empresa matriz china son “muy exageradas”, y dijo el viernes que extenderá el plazo para mantener las operaciones de la popular plataforma de intercambio de videos hasta que exista un comprador.

El Congreso aprobó una prohibición en Estados Unidos de TikTok, a menos que su empresa matriz, ByteDance, vendiera su participación de control. Pero Trump extendió el plazo tres veces durante su segundo mandato, y la última prórroga vence el 17 de septiembre.

“Vamos a observar las preocupaciones de seguridad”, dijo Trump a los periodistas, pero agregó: “Tenemos compradores, compradores estadounidenses”, y “hasta que la complejidad de las cosas se resuelva, simplemente extendemos un poco más”.

¿Por qué Donald Trump ofrece un mayor plazo a TikTok?

La primera extensión ocurrió mediante una orden ejecutiva el 20 de enero, su primer día en el cargo, después de que la plataforma suspendió sus actividades de forma breve al entrar en vigor una prohibición a nivel nacional, la cual fue aprobada por el Congreso y confirmada por la Corte Suprema.

La segunda fue en abril, cuando los funcionarios de la Casa Blanca creían que estaban cerca de un acuerdo para escindir TikTok en una nueva empresa con propiedad estadounidense. Ese acuerdo se desmoronó después de que China se retiró tras el anuncio de aranceles de Trump.

Sus declaraciones coinciden con la apertura de una cuenta de TikTok por parte de la Casa Blanca esta semana.

“Usé TikTok en la campaña”, afirmó Trump. “Soy fan de TikTok”, expresó. “A mis hijos les gusta TikTok. A los jóvenes les encanta TikTok. Si pudiéramos mantenerlo en funcionamiento”.

A medida que las extensiones continúan, parece cada vez menos probable que TikTok sea prohibido en Estados Unidos en el corto plazo. La decisión de mantener TikTok activo mediante una orden ejecutiva recibió cierta crítica, pero el gobierno federal no enfrentó un desafío legal en los tribunales, a diferencia de muchas otras órdenes ejecutivas de Trump.

Los estadounidenses están aún más divididos sobre qué hacer con TikTok que hace dos años.

¿TikTok suma el apoyo de estadounidenses para evitar prohibición?

Una encuesta reciente del Centro de Investigación Pew indicó que aproximadamente un tercio de los estadounidenses dijo que apoyaba una prohibición de TikTok, una disminución respecto al 50 % registrado en marzo de 2023. Aproximadamente un tercio dijo que se opondría a la prohibición, y un porcentaje similar expresó no estar seguro.

Entre quienes dijeron que apoyaban la prohibición de la plataforma de redes sociales, aproximadamente ocho de cada diez mencionaron preocupaciones sobre la seguridad de los datos de los usuarios como un factor importante en su decisión, según el informe.