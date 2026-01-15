¿Trump ‘le pega’ de nuevo a China? Anuncia aranceles del 25 por ciento a semiconductores extranjeros

El presidente Donald Trump anunció una serie de aranceles a un grupo de semiconductores que pasan por EU y terminan en otros países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó imponer un arancel del 25 por ciento a una lista limitada de semiconductores extranjeros, en una medida dirigida a gravar la venta de chips utilizados en inteligencia artificial (IA).

Según un documento publicado por la Casa Blanca, el arancel del 25 por ciento se aplicará a chips de IA fabricados por empresas como Nvidia y AMD que se importen a Estados Unidos y posteriormente se reexporten a otros países, una fórmula que permitirá al Gobierno recaudar ingresos por la venta de estos productos en mercados como China, que sería afectado comercialmente.

El arancel, que entrará en vigor este jueves 15 de enero, es más reducido de lo que el republicano había advertido anteriormente, aunque el año pasado la Administración abrió una investigación para incentivar la compra de semiconductores fabricados en Estados Unidos, finalmente optó por aplicar aranceles reducidos en lugar de imponer tarifas amplias a toda la industria.

La medida no afectará a los semiconductores que se importen para su uso en centros de datos o en productos destinados a consumidores, industrias o agencias gubernamentales estadounidenses, con el objetivo de evitar un impacto directo en la economía y el desarrollo tecnológico interno.

No obstante, la Casa Blanca advirtió que el presidente aún podría anunciar aranceles más amplios sobre semiconductores y productos que los incorporen en el corto plazo, así como un programa que ofrecería alivio arancelario a las empresas que fabriquen chips dentro del país.

La medida se suma a los aranceles que Donald Trump puso recientemente a los países que negocien con Irán, con tarifas del 25 por ciento generalizadas.

Aunque aún se desconoce el alcance de la medida, es posible que el país más afectado sea China, lo que pone en riesgo la tregua comercial acordada en octubre del año pasado, tras una reunión con el líder chino, Xi Jinping, y a la espera de posibles represalias.