Alerta para economía de EU: Oferta de empleos tocan en julio su nivel más bajo de los últimos 10 meses

Las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron en julio al nivel más bajo en 10 meses, lo que se suma a otros datos que muestran una disminución gradual del apetito por los trabajadores en medio de una mayor incertidumbre política.

Las vacantes disponibles bajaron a 7.18 millones, frente a una cifra revisada a la baja de 7.36 millones en junio, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este miércoles. La mediana de las estimaciones de una encuesta de Bloomberg a economistas era de 7.38 millones de vacantes.

El retroceso fue impulsado por salud, comercio minorista y ocio y hospitalidad. Las vacantes en salud, que ha sido un motor clave de creación de empleo este año, cayeron hasta el nivel más bajo desde 2021. Los rendimientos de los bonos del Tesoro descendieron y el S&P 500 se mantuvo en alza tras el informe.

“La caída en las ofertas de empleo parece concentrarse en dos áreas: salud y asistencia social, y gobiernos estatales y locales”, señaló Neil Dutta, jefe de investigación económica en Renaissance Macro Research. “Esto es relevante porque estas partes acíclicas del mercado laboral han sido las que más han sostenido el crecimiento del empleo. Si se pierden estas áreas, prácticamente no queda nada que mantenga el crecimiento de nóminas en positivo”.

La disminución de vacantes indica que las empresas son más cautelosas y selectivas a la hora de contratar personal, mientras intentan medir el impacto de la política comercial del presidente Donald Trump en la economía. Además, el ritmo de contrataciones se ha ralentizado y las personas cesantes tardan más en encontrar un nuevo empleo.

Los funcionarios de la Reserva Federal están atentos a los datos del mercado laboral en caso de que surjan señales de debilidad. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el mes pasado que “los riesgos a la baja para el empleo están aumentando”. Los inversionistas anticipan que las autoridades de la Fed reducirán las tasas de interés en 0.25 puntos porcentuales en la reunión de este mes.

El número de despidos subió al mayor nivel desde septiembre, reflejando más ceses en la construcción. Las contrataciones también repuntaron ligeramente, según el informe JOLTS.

La relación entre vacantes y desempleados, un indicador seguido de cerca por la Fed como indicador del equilibrio entre oferta y demanda laboral, se mantuvo en 1 a 1, el nivel más bajo desde 2021. En su punto máximo en 2022, la relación fue de 2 a 1.