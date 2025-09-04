Peso y dólar tienen ‘reñido’ jueves: ¿En cuánto está el tipo de cambio HOY?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este jueves 4 de septiembre.

La cotización del peso frente al dólar este jueves 4 de septiembre reacciona al reporte de empleo en Estados Unidos que fue peor de lo esperado por los especialistas del mercado.

“Los últimos datos económicos han aumentado el sentimiento de cautela sobre las perspectivas económicas estadounidenses, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

La especialista añadió que el peso mexicano se coloca en el segundo lugar de las monedas de países emergentes con más caídas ante el dólar.

¿Cómo está el tipo de cambio HOY?

El tipo de cambio se ubica en las 18.74 unidades, lo que representa una depreciación del peso de 0.24 por ciento ante el dólar, o 3 centavos menos con respecto al cierre del miércoles 3 de septiembre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del Mbono a 10 años en México se coloca en una tasa de 8.81 por ciento, mientras que en Estados Unidos, el rendimiento del bono a 10 años alcanza un nivel de 4.20 por ciento.

¿En cuánto se vende el dólar en los bancos?

A continuación, te mostramos las cotizaciones del dólar en varios bancos y casas de cambio en México para este jueves 4 de septiembre:

Banamex

Compra: $18.16

Venta: $19.20

BBVA Bancomer

Compra: $17.91

Venta: $19.04

Banorte

Compra: $17.60

Venta: $19.10

Banco Azteca

Compra: $17.75

Venta: $19.19

Esta variedad en las cotizaciones refleja las políticas internas de cada banco y las condiciones del mercado.

¿Qué factores influyen en el tipo de cambio HOY?

La cotización del dólar frente al peso mexicano está determinada por múltiples factores económicos y políticos. Algunos de los más relevantes son:

Decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y del Banco de México.

Evolución de la inflación en ambos países.

Comportamiento de los precios internacionales del petróleo.

Flujo de capitales y expectativas de crecimiento económico.

Inestabilidad geopolítica y eventos internacionales que generan incertidumbre en los mercados.

¿Cómo se comportó el peso mexicano ayer miércoles 3 de septiembre?

La cotización del dólar en el cierre del 3 de septiembre fue de aproximadamente 18.71 pesos por dólar. Esta variación generó preocupación entre los inversionistas, quienes están atentos a los próximos datos económicos que se publicarán, especialmente el reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos.

Entre las divisas más depreciadas están el rublo ruso con 0.84 por ciento; el rand sudafricano con 0.63 por ciento; la corona noruega con 0.60 por ciento; la corona sueca con 0.53 por ciento, y el dólar neozelandés con 0.43 por ciento.

Con información de Valeria López