Wall Street comienza el mes patrio ‘en rojo’: Nasdaq lidera caídas tras feriado en EU

Las operaciones accionarias en Wall Street regresan del feriado con números rojos, al tiempo que los inversionistas siguen especulando sobre la trayectoria que podría seguir la Fed, mientras siguen nerviosos sobre la autonomía del banco central.

El Nasdaq registra un retroceso de 1.45 por ciento, en los 21 mil 145.34 enteros, le sigue el S&P 500 con 1.18 por ciento, en las 6 mil 384.15 unidades, y el Dow Jones con 0.96 por ciento menos, se coloca en los 45 mil 103.98 puntos.

“Recomendamos que los inversores que tienen una asignación insuficiente de acciones consideren la posibilidad de incorporarlas gradualmente y aprovechar las caídas del mercado para añadir exposición a las áreas preferidas. Además de la IA, la energía, los recursos y la longevidad, priorizamos la tecnología, la sanidad, los servicios públicos y el sector financiero estadounidense”, dijo a Bloomberg Ulrike Hoffmann-Burchardi de UBS.

¿Cómo abren las bolsas en el mundo?

En el continente europeo los números rojos son liderados por el DAX en Alemania con 1.99 por ciento, en los 23 mil 557.44 puntos, el IBEX 35 de España resta 1.33 por ciento, hacia las 14 mil 740.40 unidades, le sigue el CAC 40 de Francia con 0.59 por ciento menos, en los 7 ml 661.53 enteros, y el FTSE 100 de Londres con 9 mil 139.92 puntos, cede 0.59 por ciento.

En contraste, a nivel local, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.46 por ciento, en los 59 mil 134.56 puntos, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, con 0.41 por ciento más, ronda en los mil 183.01 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan avances de 2.08 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 65.33 dólares por barril, y el referencial Brent con 1.07 por ciento más, se sitúa en los 68.87 billetes verdes por unidad.