‘Excedió su autoridad’: Tribunal de EU declara ilegales los aranceles de Trump, pero los deja vigentes

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el fallo.

La mayoría de los aranceles globales del presidente Donald Trump fueron declarados ilegales por un tribunal federal de apelaciones, que determinó que el mandatario excedió su autoridad al imponerlos.

No obstante, los jueces permitieron que los gravámenes permanezcan vigentes mientras el caso regresa a un tribunal inferior para continuar con el proceso.

¿Por qué declararon ilegales los aranceles de Trump?

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal sostuvo este viernes 29 de agosto un fallo previo de la Corte de Comercio Internacional, que concluyó que Donald Trump invocó indebidamente una ley de emergencia para aplicar los aranceles.

Sin embargo, los magistrados remitieron el caso nuevamente al tribunal inferior para decidir si el fallo se aplicará a todas las personas afectadas por los aranceles o únicamente a las partes involucradas en el litigio.

Con este fallo, el tribunal da paso a la medida que fue tomada en mayo por un tribunal especializado en comercio en Nueva York que advertía sobre la legalidad de los aranceles que impuso a varios socios comerciales.

La resolución del viernes prolonga la incertidumbre sobre si los aranceles de Trump prevalecerán en última instancia. Se esperaba que el caso llegara próximamente a la Corte Suprema para una decisión final.

¿Qué aranceles quedaron fuera del fallo?

El fallo involucra los aranceles que Trump había aplicado bajo la ley citada y que incluyen los más polémicos y duros aplicados contra China, Canadá y México.

Además, también las tasas que el presidente autorizó para otros países como India este mes.

Las medidas que quedan fuera de los efectos del fallo son las que el presidente Donald Trump aplicó sobre vehículos, el acero y otros bienes importados, porque estos fueron utilizados bajo otra ley.

